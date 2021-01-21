Байден заявил, что Трамп оставил ему "очень великодушное" письмо

Президент США Джо Байден заявил, что пока не будет раскрывать детали письма от своего предшественника Дональда Трампа из уважения к нему.

Байден о письме от Трампа: Это было великодушно Фото: EPA

Президент США Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп оставил ему "очень великодушное письмо" перед отъездом из Белого дома. Об этом 20 января сообщил CNN.

Байден сказал, что не будет раскрывать содержание письма из уважения к Трампу.

"Поскольку это было личное, я не буду говорить об этом, пока не поговорю с ним, но это было великодушно", – заявил Байден.

Высокопоставленный помощник Трампа заявил CNN, что письмо было "личной запиской", в которой он молится за успех страны и за заботу новой администрации о стране.

Еще один собеседник канала рассказал, что Трамп показывал письмо немногим из своих помощников.

На брифинге 20 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также отказалась раскрывать содержание письма, но заявила, что оно было "великодушным и любезным".

Канал отметил, что когда Трамп вступал в должность президента и прочел письмо от 44-го президента Барака Обамы, он был настолько тронут, что хотел сразу дозвониться до него, но Обама в то время летел в самолете. Позже сотрудники Белого дома сказали, что Трамп просто хотел поблагодарить предшественника за письмо.

Традиция оставлять письмо предшественнику появилась в 1989 году. Президент Рональд Рейган, покидая Белый дом, написал новому главе государства Джорджу Бушу – старшему записку, в которой пожелал преемнику всего наилучшего.

"Джордж, я дорожу нашими совместными воспоминаниями и желаю вам всего наилучшего. Я буду молиться за вас", – написал Рейган.

Традицию поддержали все следующие президенты США. Джордж Буш – старший, Билл Клинтон, Джордж Буш – младший, Барак Обама. Американские СМИ накануне последнего рабочего дня Трампа в должности президента высказали сомнения в том, что он последует этому обычаю.

Как писала газета Politico, Трамп отказался от многих традиций, сопутствующих передаче власти новому президенту, но оставил Байдену записку.