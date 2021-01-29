"Никогда больше в Беларуси не должно быть 221 политзаключенного". Тихановская призвала расширить санкции против белорусских властей

В Беларуси никто не должен бояться высказывать свое мнение и отстаивать свои права, подчеркнула лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Великобританию, Евросоюз, США и Канаду расширить санкции против властей Беларуси. Об этом она заявила 28 января во время онлайн-мероприятия британского Королевского объединенного института оборонных исследований, сообщила ее пресс-служба в Telegram.

"Никогда больше в Беларуси не должно быть 221 политзаключенного. Никогда больше никто не должен бояться высказывать свое мнение и отстаивать свои права. Больше никогда", – заявила она.

Как отметили в пресс-службе, Тихановская также призвала "расследовать преступления режима, признать ОМОН и ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси. – "ГОРДОН") террористическими организациями, помочь белорусам в получении европейских вакцин и способствовать диалогу о новых свободных и справедливых выборах".

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.