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"Никогда больше в Беларуси не должно быть 221 политзаключенного". Тихановская призвала расширить санкции против белорусских властей

В Беларуси никто не должен бояться высказывать свое мнение и отстаивать свои права, подчеркнула лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

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Тихановская призвала "расследовать преступления режима"
Тихановская призвала "расследовать преступления режима"
Фото: EPA

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Великобританию, Евросоюз, США и Канаду расширить санкции против властей Беларуси. Об этом она заявила 28 января во время онлайн-мероприятия британского Королевского объединенного института оборонных исследований, сообщила ее пресс-служба в Telegram.

"Никогда больше в Беларуси не должно быть 221 политзаключенного. Никогда больше никто не должен бояться высказывать свое мнение и отстаивать свои права. Больше никогда", – заявила она.

Как отметили в пресс-службе, Тихановская также призвала "расследовать преступления режима, признать ОМОН и ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси. – "ГОРДОН") террористическими организациями, помочь белорусам в получении европейских вакцин и способствовать диалогу о новых свободных и справедливых выборах".

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в этом году), а уже после этого провести новые выборы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Беларусь, Великобритания, Канада, санкции, Евросоюз, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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