Тихановская захотела безопасно вернуться в Беларусь. Она назвала срок проведения новых выборов в стране

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская рассчитывает провести выборы в Беларуси через 45 дней. Политик попросила международные организации помочь ей в этом.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская провела онлайн-встречу с послами ОБСЕ, во время которой призналась, что хочет безопасно приехать в Беларусь. Об этом она написала в своем Telegram-канале 19 января.

Политик предложила ОБСЕ взять на себя организацию диалога по решению кризиса в Беларуси.

"Начать с экспертного круглого стола с участием ЕС, демократических сил Беларуси, Конституционного суда и представителей режима [считающего себя президентом страны Александра] Лукашенко. Мы рассчитываем провести выборы через 45 дней, и нам нужна помощь в этом", – отметила Тихановская.

Оппозиционерка призвала международные организации помочь в организации безопасного возвращения домой для лидеров демократических сил.

Во время беседы обсудили возвращение оппозиционера Алексея Навального в Россию. Тихановская попросила помощи международных организаций в безопасном возвращении домой для нее и других лидеров демократических сил.

"Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Беларусь. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения. Ситуация с Навальным показала, что в этом нужна помощь международного сообщества и, прежде всего, ОБСЕ", – заключила она.