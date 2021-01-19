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Тихановская захотела безопасно вернуться в Беларусь. Она назвала срок проведения новых выборов в стране

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская рассчитывает провести выборы в Беларуси через 45 дней. Политик попросила международные организации помочь ей в этом.

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В Беларуси против Тихановской завели уголовное дело
В Беларуси против Тихановской завели уголовное дело
Фото: EPA

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская провела онлайн-встречу с послами ОБСЕ, во время которой призналась, что хочет безопасно приехать в Беларусь. Об этом она написала в своем Telegram-канале 19 января. 

Политик предложила ОБСЕ взять на себя организацию диалога по решению кризиса в Беларуси.

"Начать с экспертного круглого стола с участием ЕС, демократических сил Беларуси, Конституционного суда и представителей режима [считающего себя президентом страны Александра] Лукашенко. Мы рассчитываем провести выборы через 45 дней, и нам нужна помощь в этом", – отметила Тихановская.

Оппозиционерка призвала международные организации помочь в организации безопасного возвращения домой для лидеров демократических сил.

Во время беседы обсудили возвращение оппозиционера Алексея Навального в Россию. Тихановская попросила помощи международных организаций в безопасном возвращении домой для нее и других лидеров демократических сил.

"Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Беларусь. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения. Ситуация с Навальным показала, что в этом нужна помощь международного сообщества и, прежде всего, ОБСЕ",  заключила она.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Генеральная прокуратура Беларуси 21 декабря прошлого года открыла против Тихановской и нескольких ее соратников уголовное дело. Оппозиционерке вменяют часть 1 статьи 361-1 Уголовного кодекса Беларуси (создание экстремистского формирования и руководство им). Под эту же статью попали члены президиума координационного совета белорусской оппозиции – Мария Колесникова, адвокат Максим Знак, экс-министр культуры Павел Латушко, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова и глава забастовочного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский.

Следственный комитет Беларуси возбудил дело в отношении всех членов координационного совета по ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем).

Координационный совет белорусской оппозиции был создан в середине августа для организации передачи власти оппозиции от Лукашенко. Глава Конституционного суда Беларуси называл этот орган неконституционным.

Сейчас все члены президиума совета или задержаны и находятся в СИЗО, или выехали за границу. Сама Тихановская находится в Литве.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, ОБСЕ, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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