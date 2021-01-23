В ООН призвали власти Беларуси освободить политзаключенных

Спецдокладчик ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободного выражения Айрин Хан призвала власти Беларуси снять ограничения на работу независимых СМИ в стране.

Власти Беларуси должны освободить всех политзаключенных. Об этом заявила спецдокладчик ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободного выражения Айрин Хан во время видеоконференции Совбеза ООН, посвященной свободе медиа в Беларуси, 22 января, трансляцию вело министерство иностранных дел Эстонии.

"Я призываю правительство Беларуси придерживаться международных обязательств и освободить всех журналистов и других, кого незаконно задержали за использование ими права на свободу взглядов, организации и участия в мирных собраниях. Призываю также снять ограничения на работу независимых СМИ", – заявила Хан.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.