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В ООН призвали власти Беларуси освободить политзаключенных

Спецдокладчик ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободного выражения Айрин Хан призвала власти Беларуси снять ограничения на работу независимых СМИ в стране.

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Хан: Я призываю правительство Беларуси придерживаться международных обязательств
Хан: Я призываю правительство Беларуси придерживаться международных обязательств
Фото: EPA

Власти Беларуси должны освободить всех политзаключенных. Об этом заявила спецдокладчик ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободного выражения Айрин Хан во время видеоконференции Совбеза ООН, посвященной свободе медиа в Беларуси, 22 января, трансляцию вело министерство иностранных дел Эстонии.

"Я призываю правительство Беларуси придерживаться международных обязательств и освободить всех журналистов и других, кого незаконно задержали за использование ими права на свободу взглядов, организации и участия в мирных собраниях. Призываю также снять ограничения на работу независимых СМИ", – заявила Хан.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в этом году), а уже после этого провести новые выборы.

Теги: СМИ, Беларусь, ООН, протесты в Беларуси
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