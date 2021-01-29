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Генпрокуратура Беларуси собирается признать бело-красно-белый флаг экстремистским

В настоящий момент в Беларуси официальный список символики и атрибутики состоит из 10 пунктов – таких, как свастика, флаг Третьего рейха и эмблема СС.

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Бело-красно-белый флаг используется в качестве оппозиционной символики участниками протестов, не согласными с официальными результатами президентских выборов 2020 года
Бело-красно-белый флаг используется в качестве оппозиционной символики участниками протестов, не согласными с официальными результатами президентских выборов 2020 года
Фото: EPA

Генпрокуратура Беларуси собирается признать экстремистским бело-красно-белый флаг. Об этом сегодня сообщила начальник отдела информации Генеральной прокуратуры Анжелика Курчак в эфире телеканала "Беларусь 1".

"С учетом ранее проведенной работы Генпрокуратурой по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму мы готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики", – сказала Курчак 

В ведомстве утверждают, что такое решение принято из-за коллективного обращения от граждан с просьбой приравнять к экстремистской символике бело-красно-белый флаг, "который в годы войны стал символом зверств на белорусской земле".

Под обращением, по словам Курчак, подписались "более сотни граждан".

В настоящий момент в Беларуси утвержденный МВД список запрещенной в стране символики и атрибутики состоит из 10 пунктов. Все они относятся к фашистской и нацистской атрибутике времен прихода к власти Адольфа Гитлера и Второй мировой войны. Первым пунктом идет свастика.

Ранее в Беларуси ввели крупные штрафы за использование бело-красных-белых флагов, а минская милиция сообщила, что вывешивание флагов этой расцветки на окнах, балконах и фасадах приравнивается к проведению массового мероприятия – пикетированию, и будет соответственно штрафоваться как несогласованная акция.

Бело-красно-белый флаг являлся государственным флагом Беларуси в период с 1991-го по 1995 год и массово используется в качестве оппозиционной символики участниками уличных протестных акций, не согласными с официальными результатами президентских выборов 2020 года.

По официальным данным, победу в выборах одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

В причастности к протестам в Беларуси Лукашенко неоднократно обвинял соседние страны, в частности Украину, Польшу, а также Литву. Они свою причастность к митингам неоднократно отвергали.

Лукашенко 23 сентября вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Теги: Беларусь, оппозиция, протесты, прокуратура, флаг, экстремизм
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