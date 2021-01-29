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Лукшенко сказал, что за него проголосовали "около 6 млн человек". В ЦИК заявляли о меньшем количестве избирателей

Александр Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, сказал, что всегда были люди, которые его не поддерживали. Они, по его мнению, в меньшинстве.

Лукашенко преувеличил назвал число избирателей, проголосовавших за него. Цифра выше даже официальных данных
Лукашенко преувеличил назвал число избирателей, проголосовавших за него. Цифра выше даже официальных данных
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко заявил 28 января, что на выборах президента за него проголосовали "около 6 млн человек", его цитирует сайт президента Беларуси. 

Лукашенко признал, что в стране всегда были люди, которые его не поддерживали, однако нужно считаться с мнением "большинства". 

"Мы знали, что есть люди, их было немало – полмиллиона. Они и раньше (примерно столько) не голосовали за действующего президента. Точно так произошло и в последние выборы. Но надо ж понимать, что около 6 млн человек проголосовали за действующую власть, за действующего президента", – сказал он. 

При этом Центризбирком страны сообщал, что всего на выборы президента, которые состоялись  августа, пришли 5 818 955 человек. Из них, по официальным данным, за Лукашенко проголосовали 4,66 млн человек (80,1% избирателей). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Из-за фальсификаций выборов в Беларуси с 9 августа не утихают протесты. 

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в этом году), а уже после этого провести новые выборы.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, протесты
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