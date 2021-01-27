Пресс-служба Лукашенко сообщила, что Китай пообещал Беларуси "нужное количество" вакцин от COVID-19

Александр Лукашенко и председатель Китая Си Цзиньпин обменялись информацией о принимаемых мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

По данным СМИ, в Китае четыре производителя разрабатывают как минимум пять вакцин против COVID-19 Фото: depositphotos.com

Пресс-служба Александра Лукашенко 26 января сообщила, что Китай пообещал Беларуси "нужное количество" вакцин от COVID-19.

Как утверждают в пресс-службе, об этом накануне в ходе телефонного разговора договорились Лукашенко и председатель Китая Си Цзиньпин.

"Значительное внимание в разговоре было уделено ситуации с пандемией COVID-19. Стороны обменялись информацией о принимаемых мерах по противодействию распространению инфекции. Как отметил китайский лидер, причин успокаиваться пока нет. Именно поэтому, в соответствии с договоренностями, Беларусь и Китай и далее будут максимально открыты и готовы к сотрудничеству в этом вопросе. Также Китайская Народная Республика подтвердила готовность поставить в Беларусь вакцину от COVID-19 в нужном объеме", – говорится в сообщении.

Помимо этого, в пресс-службе Лукашенко заявили, что "стратегические партнеры Беларусь и Китай будут вместе противостоять внешним угрозам".

Лукашенко 15 декабря 2020 года во время визита в областную клиническую больницу Могилева заявлял, что Беларусь займется разработкой собственной вакцины от COVID-19.

21 декабря минздрав Беларуси одобрил к использованию вакцину "Спутник V", разработанную российским Национальным исследовательским центром имени Гамалеи.

29 декабря стало известно, что в Беларусь прибыла первая партия российской вакцины. В этот же день минздрав Беларуси объявил о начале массовой вакцинации граждан.

Государственная китайская фармацевтическая компания Sinopharm заявила об эффективности своей вакцины от коронавируса на уровне 79,34%. Об этом 30 декабря сообщило агентство Reuters.

В статье The Conversation отмечалось, что в Китае четыре производителя разрабатывают как минимум пять вакцин против COVID-19. Некоторые из них можно хранить в обычных холодильных камерах, что значительно упростит транспортировку.