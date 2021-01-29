Лукашенко анонсировал меры против соцсетей для "защиты интересов страны"

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко уверен, что со временем страны начнут вводить цензуру в социальных сетях. Он считает, что Беларусь не может быть зачинщиком этого процесса, но вместе с тем заявил, что страна находится на пороге принятия подобных решений.

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко на встрече со студентами заявил, что видит необходимость в цензуре в соцсетях. Об этом говорится на сайте Лукашенко.

Он высказал убеждение, что со временем страны начнут вводить цензуру в социальных сетях. Однако, по его мнению, Беларусь не может быть зачинщиком этого процесса.

"Наверное, тот, кто породил этого змея и выпустил из бутылки, и должен этот процесс начинать. Мы вообще это сделать не сможем. Если мы закроем одно направление, у нас вылезет в другом", – сказал Лукашенко.

Вместе с тем он считает, что необходим "жесточайший запрет на вмешательство в личную жизнь и разрушение общественно-политического строя государства".

"Благодаря социальным сетям и мессенджерам мы можем сейчас породить планетарную революцию. Вы видите, что сегодня во всех странах происходят подобные события, которые управляются через эти сети и не с места. Как у нас было: все управлялось с территории Польши и Литвы. Поэтому да, мы на пороге принятия этих решений. Но исходить они должны от сильных мира сего", – заявил Лукашенко.

Он добавил, что в ближайшие месяцы в этой сфере в Беларуси будут приняты дополнительные меры "для защиты интересов государства и народа".

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.