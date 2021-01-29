Лукашенко рассказал, почему устроил тайную инаугурацию

По словам Александра Лукашенко, накануне его инаугурации появилась информация о готовящейся провокации.

Александр Лукашенко во время встречи со студентами 29 января объяснил, почему организовал тайную церемонию своей инаугурации. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

"Ко мне накануне приходит председатель комитета, на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами. Они знали, инаугурация, на автобусах депутаты. Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно. Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел", – утверждает Лукашенко.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.