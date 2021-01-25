В Беларуси объявили внезапную проверку боевой готовности армии

Согласно планам высшего военного руководства Беларуси, проверка войск завершится проведением контрольных занятий и тактических учений с боевой стрельбой различного уровня, сообщает пресс-служба минобороны Беларуси.

В вооруженных силах Беларуси 25 января началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Беларуси.

"Основной целью проводимых мероприятий является проверка и повышение уровня боевой и мобилизационной готовности и способности соединений и воинских частей выполнять свои задачи по предназначению в современных условиях. Некоторые воинские части и подразделения уже получили задачу на приведение в высшие степени боевой готовности", – говорится в сообщении.

По данным белорусского ведомства, проверка войск пройдет практически на всех полигонах вооруженных сил страны.

"Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях – преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью, как в лесных массивах, так и в населенных пунктах. Пристальное внимание будет уделено состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем", – подчеркнули в минобороны.

Согласно планам высшего военного руководства Беларуси, проверка войск завершится проведением контрольных занятий и тактических учений с боевой стрельбой различного уровня.

18 января министр обороны Беларуси Виктор Хренин на встрече с Александром Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о проведении военных учений "Запад 2021".

По словам Хренина, в соседних с Беларусью странах увеличивается количество проводимых мероприятий по оперативной и боевой подготовке войск.

"Одними из самых эффективных мероприятий противодействия возрастающей военной угрозе являются мероприятия стратегического воздействия. Исходя из этого, нами совместно с министерством обороны РФ разработан замысел стратегического учения "Запад 2021", – сказал белорусский министр.