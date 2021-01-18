Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что страны Запада "продолжают искать решение по "белорусскому выступу".

Совместные военные учения Беларуси и России пройдут с 10-го по 16 сентября Фото: depositphotos.com

Россия и Беларусь договорились о проведении военных учений "Запад 2021". Об этом 18 января министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил на встрече с Александром Лукашенко, сообщает сайт президента страны.

По словам Хренина, в соседних с Беларусью странах увеличивается количество проводимых мероприятий по оперативной и боевой подготовке войск.

"И не только на территории стран Балтии и Польши, но и на территории Украины", – утверждает белорусский министр.

По его мнению, это говорит о том, что страны Запада "продолжают искать решение по "белорусскому выступу".

"Одними из самых эффективных мероприятий противодействия возрастающей военной угрозе являются мероприятия стратегического воздействия. Исходя из этого, нами совместно с министерством обороны РФ разработан замысел стратегического учения "Запад 2021", – сказал Хренин.

Как уточнят Telegram-канал "Пул Первого", совместные военные учения Беларуси и России пройдут с 10-го по 16 сентября.

В сентябре прошлого года прошли тактические учения "Славянское братство 2020", в которых участвовали российские и белорусские военные. Всего были задействованы до 1500 военнослужащих и свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники.