Лукашенко о событиях в Беларуси: Если не переломим ситуацию, подойдем к войнушке

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь может стать "полем битвы", где будут решаться чужие вопросы.

Лукашенко: Послевыборные события показали, что нам серьезнее надо относиться к обучению нашей молодежи Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко на встрече с белорусскими педагогами и докторами наук 5 февраля заявил, что нынешняя ситуация в стране может перерасти в военные действия. Об этом сообщает сайт президента Беларуси.

"Послевыборные события показали, что нам серьезнее надо относиться к обучению нашей молодежи. В противном случае мы получим очень большие проблемы в перспективе. Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке. И боюсь, что в условиях геополитического разлома мы не сможем удержаться в рамках внутреннего раздрая и какой-то гражданской войны: обязательно вмешаются другие игроки. Я часто намекаю: смотрите, чтобы наша Беларусь не стала полем битвы, полем войны, где будут решаться не наши вопросы", – отметил Лукашенко.

В качестве примера он привел ситуацию в Сирии и Ираке, где "геополитические игроки продвигают свои интересы".

"Взрывы гремят, гибнут люди, а нефть качают", – сказал Лукашенко.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.