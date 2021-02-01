На акциях протеста в Беларуси в воскресенье задержали почти 170 человек – правозащитники

Среди задержанных во время акций протеста в Беларуси 31 января есть несовершеннолетние, свидетельствуют данные правозащитного центра "Весна".

Число задержанных 31 января в Беларуси на акциях протеста против называющего себя президентом страны Александра Лукашенко выросло до 166. Об этом свидетельствуют обновленные данные правозащитного центра "Весна".

Ранее было известно о 82 попавших к силовикам.

Все задержания, кроме трех, произошли в столице страны Минске. Двух человек задержали в Гродно и одного – в Новогрудке.

Среди задержанных есть несовершеннолетние. В частности, в Минске, по данным правозащитников, задержали участника акции протеста 2007 года рождения и женщину 1995 года рождения с двумя несовершеннолетними детьми.

Часть задержанных отпустили, часть – отправили в минский изолятор на Окрестина, известный плохим отношением к удерживаемым лицам.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.