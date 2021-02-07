В январе в Беларуси по политическим мотивам задержали 873 человека. Их возраст от 13 до 72 лет

В январе в Беларуси больше всего задержаний по политическим мотивам проведено в Минске и Минской области, сообщил правозащитный центр "Весна".

В январе в Беларуси по политическим мотивам задержали не менее 873 человек, из них 391 женщину и 475 мужчин. Об этом 7 февраля сообщил правозащитный центр "Весна".

Больше всего задержаний по политическим мотивам проведено в Минске и Минской области (709 человек). В Витебской области задержано 37 человек, Гомельской (27), Брестской (22), Гродненской (19), Могилевской (14).

Известно о задержании шести несовершеннолетних. Самый младший задержанный – 13-летний Тимур Н., самыми пожилыми задержанными оказались 72-летние Святослав К. и Александр Б, говорится в сообщении.

По данным центра, в январе 2021 года вынесли не менее 489 постановлений суда в отношении участников протестов. Арестовали 304 человек: 173 человека наказали арестом на срок от 15 до 22 суток, 24 человека – максимальным арестом на 25 суток. При этом 137 оштрафованы. Двое задержанных получили наказание в виде ареста и штрафа.

Правозащитники отметили, что 40 протоколов отправили на доработку, а шесть административных дел прекращено.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.