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"Вы уже показали свою немыслимую крутизну". Шендерович призвал Лукашенко освободить Колесникову

Если белорусские силовики отпустят на свободу оппозиционерку Марию Колесникову, у называющего себя президентом страны Александра Лукашенко станет "чуть меньше" позора, считает российский писатель Виктор Шендерович.

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Колесникова начала политическую карьеру в 2020 году
Колесникова начала политическую карьеру в 2020 году
Фото: ЕРА

Российский писатель Виктор Шендерович призвал считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко освободить оппозиционерку Марию Колесникову, которая находится под стражей по делу о причинении вреда национальной безопасности.

Его обращение опубликовал сайт радиостанции "Эхо Москвы".

"Уголовка эта совершенно не лезет на Марию: швы расползаются, и белые нитки лезут в глаза. Сами посудите: если она причинила вред государству, почему же ее пытались сбагрить вон, а не арестовали сразу? И зачем она рвала свой паспорт, если хотела бежать? В Беларуси не все люди шизофреники... Ее надо отпустить на свободу, Александр Григорьевич. Ей-богу, самое время. Вы уже показали свою немыслимую крутизну в обращении с безоружным народом; вы напрямую общаетесь с богами, и они сообщают вам правильные результаты голосования; вы гений регионального масштаба, и после смерти Чавеса на Земле почти не осталось отмороженных на вашу глубину, – это уже поняли все, и если вы отпустите Марию Колесникову, никто не упрекнет вас в недостаточной жестокости или склонности к либерализму", – написал Шендерович.

Он считает, что если Колесникова выйдет на волю, для Лукашенко станет "чуть меньше" позора.

"Может быть, даже какой-нибудь неосторожный западный политик решит после этого, что с вами можно разговаривать. Подумайте, а? Сделать вид, что Марии Колесниковой нет в природе, у вас все равно не получится, а любой обвинительный приговор лишний раз привлечет внимание мира к вашей одухотворенной физиономии, лучащейся накопленным добром – и к стране, которую Вы продолжаете прилюдно любить, не особо интересуясь ее ощущениями", – отметил писатель.

Он подчеркнул, что китайцы, к которым прислушивается Лукашенко, говорят, что "дорога в тысячу ли начинается с первого шага".

"Сделайте первый шаг. Освободите Марию Колесникову", – призвал Шендерович.

Колесникова – белорусская флейтистка, политическую карьеру начала в 2020 году, когда возглавила штаб банкира Виктора Бабарико (он собирался баллотироваться в президенты, но был арестован незадолго до выборов и не допущен к ним). После ареста Бабарико Колесникова вместе с Вероникой Цепкало, женой еще одного не допущенного к выборам политика Валерия Цепкало, вошла в штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову. Белорусские пограничники 8 сентября рассказали, что она проходила пограничный контроль на украинской границе, но затем вернулась на белорусскую территорию.

Соратники Колесниковой Антон Родненков и Иван Кравцов, которые сумели добраться до Киева, утверждали, что она порвала паспорт, чтобы избежать выдворения из Беларуси.

9 сентября стало известно, что Колесникова арестована. 16 сентября Следственный комитет Беларуси предъявил обвинение Колесниковой. Задержанной оппозиционерке инкриминируют ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенные с использованием СМИ и сети интернет). 

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, Виктор Шендерович, арест, паспорт, обращение, Мария Колесникова, протесты в Беларуси
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