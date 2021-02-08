"Вы уже показали свою немыслимую крутизну". Шендерович призвал Лукашенко освободить Колесникову

Российский писатель Виктор Шендерович призвал считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко освободить оппозиционерку Марию Колесникову, которая находится под стражей по делу о причинении вреда национальной безопасности.
Его обращение опубликовал сайт радиостанции "Эхо Москвы".
"Уголовка эта совершенно не лезет на Марию: швы расползаются, и белые нитки лезут в глаза. Сами посудите: если она причинила вред государству, почему же ее пытались сбагрить вон, а не арестовали сразу? И зачем она рвала свой паспорт, если хотела бежать? В Беларуси не все люди шизофреники... Ее надо отпустить на свободу, Александр Григорьевич. Ей-богу, самое время. Вы уже показали свою немыслимую крутизну в обращении с безоружным народом; вы напрямую общаетесь с богами, и они сообщают вам правильные результаты голосования; вы гений регионального масштаба, и после смерти Чавеса на Земле почти не осталось отмороженных на вашу глубину, – это уже поняли все, и если вы отпустите Марию Колесникову, никто не упрекнет вас в недостаточной жестокости или склонности к либерализму", – написал Шендерович.
Он считает, что если Колесникова выйдет на волю, для Лукашенко станет "чуть меньше" позора.
"Может быть, даже какой-нибудь неосторожный западный политик решит после этого, что с вами можно разговаривать. Подумайте, а? Сделать вид, что Марии Колесниковой нет в природе, у вас все равно не получится, а любой обвинительный приговор лишний раз привлечет внимание мира к вашей одухотворенной физиономии, лучащейся накопленным добром – и к стране, которую Вы продолжаете прилюдно любить, не особо интересуясь ее ощущениями", – отметил писатель.
Он подчеркнул, что китайцы, к которым прислушивается Лукашенко, говорят, что "дорога в тысячу ли начинается с первого шага".
"Сделайте первый шаг. Освободите Марию Колесникову", – призвал Шендерович.
Колесникова – белорусская флейтистка, политическую карьеру начала в 2020 году, когда возглавила штаб банкира Виктора Бабарико (он собирался баллотироваться в президенты, но был арестован незадолго до выборов и не допущен к ним). После ареста Бабарико Колесникова вместе с Вероникой Цепкало, женой еще одного не допущенного к выборам политика Валерия Цепкало, вошла в штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.
7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову. Белорусские пограничники 8 сентября рассказали, что она проходила пограничный контроль на украинской границе, но затем вернулась на белорусскую территорию.
Соратники Колесниковой Антон Родненков и Иван Кравцов, которые сумели добраться до Киева, утверждали, что она порвала паспорт, чтобы избежать выдворения из Беларуси.
9 сентября стало известно, что Колесникова арестована. 16 сентября Следственный комитет Беларуси предъявил обвинение Колесниковой. Задержанной оппозиционерке инкриминируют ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенные с использованием СМИ и сети интернет).
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