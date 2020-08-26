В доме Цепкало в Минске проходит обыск, его имущество арестовали – СМИ

Белорусские СМИ сообщили, что в доме бывшего кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало в Минске проходит обыск. Оппозиционный кандидат считает, что это политический заказ.

В доме бывшего кандидата на должность президента Беларуси Валерия Цепкало в Минске проходит обыск, в рамках какого дела проводятся следственные действия, Цепкало и его супруга Вероника не знают, об этом сообщает TUT.BY.

"Очевидно, что это политический заказ. В доме присутствуют наши родственники, но подробностей мы не знаем", – прокомментировала Вероника Цепкало.

По информации издания "Наша Ніва", Следственный комитет Беларуси 20 августа арестовал имущество Цепкало. Речь идет о квартире на улице Чернышевского площадью более 100 м².

Обыски проходят в коттедже, который ранее принадлежал Цепкало, сейчас его владельцем считается "Райффайзен Лизинг", отмечает издание.

"Сейчас в этом доме живет родственница семьи. Она перепугалась и даже не посмотрела в документы, которые ей предъявили. Кто проводит, неясно. Поскольку оба (Валерий и Вероника. – "ГОРДОН") находятся за границей, узнать подробности и причины сложно", – сказал пресс-секретарь оппозиционера Алексей Урбан в комментарии Onliner.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека. 25 августа в Беларуси началась вторая волна задержаний, в разных городах страны задержали 36 человек и составили около 100 протоколов.

Цепкало называли одним из главных конкурентов Лукашенко на выборах, однако его к ним не допустили – ЦИК Беларуси забраковал почти половину подписей, которые штаб оппозиционера предоставил в поддержку его выдвижения. Он уехал в Россию вместе с детьми 24 июля, опасаясь ареста. 2 августа политик прибыл в Киев. Супруга Цепкало Вероника вошла в штаб оппозиционерки Тихановской, которую допустили к выборам. С 9 августа она находилась в Москве, куда уехала, опасаясь уголовного преследования, но 16 августа приехала в Украину.

В Беларуси против Цепкало возбудили уголовное дело о взяточничестве. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Политик объявлен в розыск на родине и в РФ.