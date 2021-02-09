Следственный комитет Беларуси инициировал экстрадицию из Латвии экс-кандидата в президенты Цепкало

Оппозиционера Валерия Цепкало в Беларуси обвиняют во взяточничестве.

Следственный комитет Беларуси направил документы в Генпрокуратуру об инициировании вопроса перед Латвией об экстрадиции оппозиционера и экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало. Об этом сообщил телеканал "Беларусь 1".



Цепкало обвиняют "в ряде коррупционных преступлений и получении взяток в особо крупном размере".

В Следственном комитете добавили, что ранее Генпрокуратура обратилась в Минюст Польши с просьбой о заключении под стражу и выдаче основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NЕХТА Степана Путило и Романа Протасевича для привлечения к уголовной ответственности.

Цепкало называли одним из главных конкурентов Лукашенко на выборах, однако его к ним не допустили – ЦИК Беларуси забраковал почти половину подписей, которые штаб оппозиционера предоставил в поддержку его выдвижения. Он уехал в Россию вместе с детьми 24 июля, опасаясь ареста.

2 августа политик прибыл в Киев. Супруга Цепкало Вероника вошла в штаб Светланы Тихановской, которую допустили к выборам. С 9 августа она находилась в Москве, куда уехала, опасаясь уголовного преследования, но 16 августа приехала в Украину.

В Беларуси против Цепкало возбудили уголовное дело о взяточничестве. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Политик объявлен в розыск на родине и в РФ.

В августе 2020 года в доме Цепкало в Минске прошел обыск, его имущество арестовали.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.