Бабарико объяснил, при каких условиях в Беларуси начнется гражданская война

К гражданской войне в Беларуси, противостоянию между властями и протестующими могут привести два момента, считает арестованный банкир и политик Виктор Бабарико.

В Беларуси происходит противостояние хунты и народа. Такое мнение арестованный политик и банкир Виктор Бабарико выразил "Немецкой волне" в письменном интервью, опубликованном 10 февраля.

"Происходящее в нашей стране нельзя назвать массовыми репрессиями. Фактически это война властной верхушки, опирающейся на военно-силовой блок, а значит, хунты, против части своего народа. И даже не важно, какой по количеству эта часть является – большинством или нет. Самое страшное, что она касается всех слоев населения", – написал он.

По словам оппозиционера, "эту войну могут превратить в гражданскую два момента".

"Во-первых, спешное подведение под свои действия законодательной базы через ужесточение наказания за простейшее выражение мнения. А во-вторых, вовлечение в борьбу простого гражданского народа (чиновников, госслужащих, работников коммунального хозяйства и так далее), вынужденных выполнять приказы и должностные обязанности, вступая в столкновение с такими же гражданами страны", – объяснил Бабарико.

Он считает, что "расколотое общество не слепишь".

"Нельзя допустить, чтобы простые люди стали ненавидеть друг друга только за то, что они любят символы разного цвета. Каждый должен понимать, что индивидуальная ответственность за совершение действия не уходит, даже если кто-то скажет, что берет на себя все грехи за отдельные приказы и распоряжения", – отметил Бабарико.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.