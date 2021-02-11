ГОРДОН
 
 
МИР

Бабарико объяснил, при каких условиях в Беларуси начнется гражданская война

К гражданской войне в Беларуси, противостоянию между властями и протестующими могут привести два момента, считает арестованный банкир и политик Виктор Бабарико.

Бабарико: Расколотое общество не слепишь
Бабарико: Расколотое общество не слепишь
Фото: ЕРА

В Беларуси происходит противостояние хунты и народа. Такое мнение арестованный политик и банкир Виктор Бабарико выразил "Немецкой волне" в письменном интервью, опубликованном 10 февраля.

"Происходящее в нашей стране нельзя назвать массовыми репрессиями. Фактически это война властной верхушки, опирающейся на военно-силовой блок, а значит, хунты, против части своего народа. И даже не важно, какой по количеству эта часть является – большинством или нет. Самое страшное, что она касается всех слоев населения", – написал он.

По словам оппозиционера, "эту войну могут превратить в гражданскую два момента".

"Во-первых, спешное подведение под свои действия законодательной базы через ужесточение наказания за простейшее выражение мнения. А во-вторых, вовлечение в борьбу простого гражданского народа (чиновников, госслужащих, работников коммунального хозяйства и так далее), вынужденных выполнять приказы и должностные обязанности, вступая в столкновение с такими же гражданами страны", – объяснил Бабарико.

Он считает, что "расколотое общество не слепишь".

"Нельзя допустить, чтобы простые люди стали ненавидеть друг друга только за то, что они любят символы разного цвета. Каждый должен понимать, что индивидуальная ответственность за совершение действия не уходит, даже если кто-то скажет, что берет на себя все грехи за отдельные приказы и распоряжения", – отметил Бабарико.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Бабарико в течение 20 лет руководил "Белгазпромбанком", акционерами которого являются российские "Газпромбанк" и "Газпром". Он ушел с этой должности в мае 2020 года, когда решил баллотироваться на пост президента Беларуси. 18 июня Бабарико и его сына задержали, а позже взяли под стражу. По версии следствия, Бабарико был организатором незаконных действий в банке, пытался влиять на свидетелей, скрывать следы преступлений. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса Беларуси (создание преступной организации или участие в ней). В белорусском КГБ утверждают, что к деятельности Бабарико причастны "кукловоды" из числа "больших начальников в "Газпроме" и что задержания не связаны с избирательной кампанией в Беларуси. В МИД Беларуси говорили, что экс-банкир может быть причастен к отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов.

Теги: Беларусь, протесты, война, чиновники, акции протеста, Виктор Бабарико, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Принц Уильям и его жена Кэтрин планируют родить четвертого ребенка – СМИ
Принц Уильям и его жена Кэтрин планируют родить четвертого ребенка – СМИ
  Как отреагировал американский шоу-бизнес на фильм о жизни Спирс под опекой отца
  Как отреагировал американский шоу-бизнес на фильм о жизни Спирс под опекой отца
Заразившаяся коронавирусом Подольская обнародовала фото с прогулки
Заразившаяся коронавирусом Подольская обнародовала фото с прогулки
  "Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
  "Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
14-летняя дочь Джоли и Питта удалила фамилию отца из своего секретного профиля в соцсетях
14-летняя дочь Джоли и Питта удалила фамилию отца из своего секретного профиля в соцсетях
Судья "МастерШеф" Ярославский поделился рецептом идеального борща
Судья "МастерШеф" Ярославский поделился рецептом идеального борща
Петр Черный развелся с женой после 26 лет брака
Петр Черный развелся с женой после 26 лет брака
Принц Чарльз с женой получили первую дозу вакцины от коронавируса
Принц Чарльз с женой получили первую дозу вакцины от коронавируса
  Российская актриса Юлия Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
  Российская актриса Юлия Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
Богомолов обнародовал манифест, объяснив, почему нужно отцепить последний вагон поезда, в котором навстречу прогрессу едет Россия
Богомолов обнародовал манифест, объяснив, почему нужно отцепить последний вагон поезда, в котором навстречу прогрессу едет Россия
Камбербэтч рассказал о съемках в фильме "Мавританец"
Камбербэтч рассказал о съемках в фильме "Мавританец"
"Холостяк?", "Изнасилованный", "Как вас не ревнует жена? Вы же с голыми телками обжимаетесь на сцене!". Оголенный Тарзан позировал с розой
"Холостяк?", "Изнасилованный", "Как вас не ревнует жена? Вы же с голыми телками обжимаетесь на сцене!". Оголенный Тарзан позировал с розой
Витвицкая призналась, что больше года пыталась спасти свой брак
Витвицкая призналась, что больше года пыталась спасти свой брак
Что подарить мужчине в День святого Валентина
Что подарить мужчине в День святого Валентина
Умер представитель известной кинодинастии Болливуда Раджив Капур
Умер представитель известной кинодинастии Болливуда Раджив Капур
Два украинских фильма не попали в короткий список "Оскара"
Два украинских фильма не попали в короткий список "Оскара"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Я не новый Дзюба". Дана Борисова прокомментировала свое порновидео с мастурбацией
"Я не новый Дзюба". Дана Борисова прокомментировала свое порновидео с мастурбацией
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
  "Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
"Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
  "Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
"Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
"Ты была права. Я буду плакать о нем всю жизнь". Тина Кароль отреагировала на заявление Поляковой
"Ты была права. Я буду плакать о нем всю жизнь". Тина Кароль отреагировала на заявление Поляковой
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS