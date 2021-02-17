В Украине открыли производство по факту обысков ФСБ у крымских татар

Утром 17 января нескольких городах оккупированного Россией Крыма прошли обыски у крымских татар. Украинская прокуратура открыла производство.

Прокуратура Крыма открыла производство по факту обысков Федеральной службы безопасности России в домах крымских татар, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Уголовные производства начаты по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы). За указанные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Утром 17 января в 4.00 в оккупированном Россией Крыму в домах крымских татар начались обыски ФСБ. Они прошли, среди прочего, в городах Бахчисарай, Севастополь и Белогорск.

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась.

Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций.

Европейский суд по правам человека 14 января большинством голосов принял к рассмотрению жалобы Украины против России по ряду нарушений прав человека в Крыму.

По информации Крымской правозащитной группы на конец 2020 года, 109 крымчан находились в тюрьмах по политически или религиозно мотивированным приговорам.