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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

К концу 2020 года в тюрьмах по политически или религиозно мотивированным приговорам находились 109 крымчан – правозащитники

С 2019 года никто из политических заключенных аннексированного Крыма не был освобожден, заявляет Крымская правозащитная группа.

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Часть заключенных была незаконно вывезена с оккупированного полуострова на территорию РФ
Часть заключенных была незаконно вывезена с оккупированного полуострова на территорию РФ
Фото: krymr.com

109 жителей оккупированного Крыма к концу 2020 года пребывали в заключении по политически или религиозно мотивированным приговорам, сообщает Крымская правозащитная группа (КПГ).

В КПГ подчеркнули, что с 2019 года никто из политических заключенных не был освобожден, а в 2020 году российские "суды" лишили свободы по политическим или религиозным мотивам еще не менее 24 человек.

Так, 10 человек оказались в заключении по "делу крымских мусульман", один из них находится под домашним арестом, но его отправили в медицинское учреждение для прохождения принудительной психиатрической экспертизы. Шесть человек – по обвинению в причастности к "Свидетелям Иеговы". Два человека – по обвинению в причастности к "незаконному" батальону имени Номана Челебиджихана. Четыре человека – по обвинению в подготовке диверсий, хранении оружия и шпионаже в пользу Украины. Двое – по обвинению в призывах к возвращению Крыма под контроль Украины.

В 2020 году было принято 15 приговоров, связанных с лишением свободы, по политически мотивированными делам. 10 из них – на срок от 12 до 19 лет. Эти 10 сроков получили крымские мусульмане.

А также, отмечают правозащитники, впервые был принят один оправдательный приговор по "делу крымских мусульман" – он был вынесен Эрнесту Аметову, который три года находился в СИЗО.

КПГ задокументировала 172 решения "судов" о заключении под стражу или продлении сроков содержания под стражей, принятых в 2020 году в оккупированном Крыму в рамках политически мотивированных преследований. Часть заключенных была незаконно вывезена на территорию РФ, где такие решения принимались российскими судами.

Инфографика: crimeahrg.org
Инфографика: crimeahrg.org

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась.

Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций.

Европейский суд по правам человека 14 января большинством голосов принял к рассмотрению жалобы Украины против России по ряду нарушений прав человека в Крыму.

Теги: Крым, преследования, правозащитники, крымские татары, политзаключенные, тюрьмы, Крымская правозащитная группа
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