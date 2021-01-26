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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Полон сил и энергии". Чубаров заявил, что Балух полностью выздоровел

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров 26 января встретился с бывшим политзаключенным, крымчанином Владимиром Балухом.

В сентябре 2020 года Балуха избили в районе Гидропарка в Киеве
В сентябре 2020 года Балуха избили в районе Гидропарка в Киеве
Фото: Володимир Балух / Facebook

Бывший политзаключенный, крымчанин Владимир Балух полностью выздоровел. Об этом 26 января сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

"Был рад сегодняшней встрече в офисе Меджлиса крымскотатарского народа с Балухом. Володя абсолютно выздоровел и полон сил и энергии", – заявил Чубаров.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/3568910696537392

7 сентября 2019 года крымский активист Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами. В российских местах несвободы он провел более двух с половиной лет. Адвокаты и правозащитники говорили, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.

В ночь на 8 сентября 2020 года Балуха избили в районе Гидропарка в Киеве. У него были сломаны рука и ключица, также диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Его прооперировалиподключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Активист находился в медикаментозной коме. 25 сентября народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила, что врачи начали выводить его из этого состояния.

Балуха выписали из больницы 22 октября. Сейчас он проходит реабилитацию.

Офис президента потребовал быстрого и полного расследования, не исключив политическую версию нападения: Балух собирался баллотироваться на местных выборах в Киевской области от "Европейской солидарности".

Вечером 18 сентября полиция сообщила о задержании предполагаемого злоумышленника. Ему инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. По данным правоохранителей, подозреваемый пытался скрыться от полиции.

Теги: Россия, Украина, Меджлис, Ирина Геращенко, полиция, правозащитники, Рефат Чубаров, реабилитация, политзаключенные, правоохранители, Европа, Владимир Балух, Гидропарк
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