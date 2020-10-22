ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Балуха выписали из больницы

Бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух начнет курс реабилитации. Он пройдет лечение в одной из лучших клиник страны, рассказала общественная активистка Наталья Лютикова.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Балух начал ходить 19 октября
Балух начал ходить 19 октября
Фото: Олександр Вакуленко / Facebook

Бывшего политзаключенного Кремля, крымчанина Владимира Балуха, которого избили в сентябре, выписали из больницы скорой помощи. Об этом написала в Facebook 22 октября общественная активистка Наталья Лютикова.

“Завершился страшный этап боли и неизвестности. Новый день Володя начнет с реабилитации и подготовки к восстановлению. Ближайшие месяцы его ждет много упражнений, профессиональное лечение в одной из лучших клиник страны, и, я уверена, полное выздоровление", – отметила она.

https://www.facebook.com/ljutikova/posts/1560030454180888

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко 19 октября сообщила, что Балух начал ходить.

Балуха избили в районе Гидропарка в Киеве в ночь на 8 сентября. У него были сломаны рука и ключица, также диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Вечером 8 сентября его прооперировали, после чего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Активист находился в медикаментозной коме. 25 сентября Геращенко сообщила, что врачи начали выводить его из этого состояния.

Офис президента потребовал быстрого и полного расследования, не исключив политическую версию нападения: Балух собирался баллотироваться на местных выборах в Киевской области от "Европейской солидарности".

Вечером 18 сентября полиция сообщила о задержании предполагаемого злоумышленника. Ему инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. По данным правоохранителей, подозреваемый пытался скрыться от полиции.

7 сентября 2019 года крымский активист Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами. В российских местах несвободы он провел более двух с половиной лет. Адвокаты и правозащитники говорили, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.

Теги: нападение, больница, реабилитация, политзаключенные, Владимир Балух, Гидропарк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мало". Солистка группы Кazka появилась в новом клипе в образе одинокой невесты. Видео
  "Мало". Солистка группы Кazka появилась в новом клипе в образе одинокой невесты. Видео
"Дайте бабе мужика", "Попец супер". Глюк'oZа обнародовала откровенное фото
"Дайте бабе мужика", "Попец супер". Глюк'oZа обнародовала откровенное фото
Адвокат Трампа назвал Коэна лжецом, а свое скандальное появление в новом фильме о Борате – сфабрикованным
Адвокат Трампа назвал Коэна лжецом, а свое скандальное появление в новом фильме о Борате – сфабрикованным
38-летняя Спирс примерила несколько купальников в одном ролике. Видео
38-летняя Спирс примерила несколько купальников в одном ролике. Видео
Картину Бэнкси продали на аукционе почти за $10 млн
Картину Бэнкси продали на аукционе почти за $10 млн
аlyona alyona впервые рассказала о предательстве экс-бойфренда
аlyona alyona впервые рассказала о предательстве экс-бойфренда
"Чудесно, что вы решили родить". Фаны жены Преснякова Подольской комментируют ее пост
"Чудесно, что вы решили родить". Фаны жены Преснякова Подольской комментируют ее пост
Винтур рассталась с мужем после 16 лет брака – СМИ
Винтур рассталась с мужем после 16 лет брака – СМИ
"Украинские мужчины самые красивые". Экс-участник "Танцев со звездами" Цимбалюк показал полуголое тело
"Украинские мужчины самые красивые". Экс-участник "Танцев со звездами" Цимбалюк показал полуголое тело
Картину с Гордоном на аукционе продали за $3600. За полотно торговались Корбан, Вавриш и Кучер
Картину с Гордоном на аукционе продали за $3600. За полотно торговались Корбан, Вавриш и Кучер
"Ребенок плачет, мать снимает". В сети отреагировали на видео Рудковской с плачущим сыном
"Ребенок плачет, мать снимает". В сети отреагировали на видео Рудковской с плачущим сыном
Ткач о коронавирусе: Я штук 10 тестов сдавал, пока тьфу-тьфу
Ткач о коронавирусе: Я штук 10 тестов сдавал, пока тьфу-тьфу
Заразившаяся коронавирусом Асмус заявила, что ее контактная дочь не заболела COVID-19
Заразившаяся коронавирусом Асмус заявила, что ее контактная дочь не заболела COVID-19
Внучка Елизаветы II принцесса Евгения показала фото своей матери
Внучка Елизаветы II принцесса Евгения показала фото своей матери
Глюк'oZа призналась, что летом переболела COVID-19
Глюк'oZа призналась, что летом переболела COVID-19
"За торт можно не переживать". Jerry Heil рассказала, как отпраздновала день рождения
"За торт можно не переживать". Jerry Heil рассказала, как отпраздновала день рождения
 
 
 
 
 
 
Популярно в Бульваре
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
"Страшная, даже смертельная болезнь". Экс-участница "ВИА Гры" Винницкая рассказала о перенесенном недуге
"Страшная, даже смертельная болезнь". Экс-участница "ВИА Гры" Винницкая рассказала о перенесенном недуге
  Победитель шоу "Голос країни" Сасанчин работает кассиром в АТБ и живет в гражданском браке
Победитель шоу "Голос країни" Сасанчин работает кассиром в АТБ и живет в гражданском браке
"Не хватало Сердючки". Никитюк показала, как отпраздновала день рождения
"Не хватало Сердючки". Никитюк показала, как отпраздновала день рождения
"Дюймовочка!", "Уже дошла до костей! Смотреть больно". 52-летняя Валерия позировала в купальнике
"Дюймовочка!", "Уже дошла до костей! Смотреть больно". 52-летняя Валерия позировала в купальнике
"Я офигенная". Брежнева позировала с распущенными волосами в салоне автомобиля
"Я офигенная". Брежнева позировала с распущенными волосами в салоне автомобиля
Малахова: Я могу шикарно мастурбировать. Никто мне не доставит удовольствие, которое я могу себе доставить сама
Малахова: Я могу шикарно мастурбировать. Никто мне не доставит удовольствие, которое я могу себе доставить сама
Беременная девушка "танцующего миллионера" Вакки снялась обнаженной
Беременная девушка "танцующего миллионера" Вакки снялась обнаженной
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS