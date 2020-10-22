Балуха выписали из больницы

Бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух начнет курс реабилитации. Он пройдет лечение в одной из лучших клиник страны, рассказала общественная активистка Наталья Лютикова.

Бывшего политзаключенного Кремля, крымчанина Владимира Балуха, которого избили в сентябре, выписали из больницы скорой помощи. Об этом написала в Facebook 22 октября общественная активистка Наталья Лютикова.

“Завершился страшный этап боли и неизвестности. Новый день Володя начнет с реабилитации и подготовки к восстановлению. Ближайшие месяцы его ждет много упражнений, профессиональное лечение в одной из лучших клиник страны, и, я уверена, полное выздоровление", – отметила она.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко 19 октября сообщила, что Балух начал ходить.

Балуха избили в районе Гидропарка в Киеве в ночь на 8 сентября. У него были сломаны рука и ключица, также диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Вечером 8 сентября его прооперировали, после чего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Активист находился в медикаментозной коме. 25 сентября Геращенко сообщила, что врачи начали выводить его из этого состояния.

Офис президента потребовал быстрого и полного расследования, не исключив политическую версию нападения: Балух собирался баллотироваться на местных выборах в Киевской области от "Европейской солидарности".

Вечером 18 сентября полиция сообщила о задержании предполагаемого злоумышленника. Ему инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. По данным правоохранителей, подозреваемый пытался скрыться от полиции.

7 сентября 2019 года крымский активист Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами. В российских местах несвободы он провел более двух с половиной лет. Адвокаты и правозащитники говорили, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.