Подозреваемый в нападении на Балуха задержан – Аваков

Сотрудники киевской полиции задержали подозреваемого в нападении на общественного деятеля, бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха. Об этом написал в Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на Владимира Балуха в ночь на 8 сентября. Подробности – в ближайший час в заявлении полиции и прокуратуры", – сообщил глава МВД.
Поліція Києва затримала підозрюваного у нападі на Володимира Балуха в ніч на 8 вересня. Подробиці в найближчу годину в заяві поліції та прокуратури— Arsen Avakov (@AvakovArsen) September 18, 2020
Балуха избили в районе Гидропарка в Киеве. У него были сломаны рука и ключица, также диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Вечером 8 сентября его прооперировали, после чего подключили к аппарату ИВЛ. Активист до сих пор находится в медикаментозной коме.
Митрополит Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент рассказывал изданию "ГОРДОН", что женщина, которая обнаружила Балуха, нашла на месте происшествия его телефон и сумку с личными вещами и документами.
Правоохранители квалифицировали случившееся как разбой. Офис президента потребовал быстрого и полного расследования, не исключив политическую версию нападения.
Балух собирался баллотироваться на местных выборах в Киевской области от "Европейской солидарности".
7 сентября 2019 года крымский активист Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами. В российских местах несвободы он провел более двух с половиной лет. Адвокаты и правозащитники говорили, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.