Подозреваемый в нападении на Балуха задержан – Аваков

О задержании мужчины, который подозревается в нападении на активиста Владимира Балуха, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков. Он пообещал, что подробности будут обнародованы позже.

Сотрудники киевской полиции задержали подозреваемого в нападении на общественного деятеля, бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха. Об этом написал в Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на Владимира Балуха в ночь на 8 сентября. Подробности – в ближайший час в заявлении полиции и прокуратуры", – сообщил глава МВД.

Поліція Києва затримала підозрюваного у нападі на Володимира Балуха в ніч на 8 вересня. Подробиці в найближчу годину в заяві поліції та прокуратури — Arsen Avakov (@AvakovArsen) September 18, 2020

Балуха избили в районе Гидропарка в Киеве. У него были сломаны рука и ключица, также диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Вечером 8 сентября его прооперировали, после чего подключили к аппарату ИВЛ. Активист до сих пор находится в медикаментозной коме.

Митрополит Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент рассказывал изданию "ГОРДОН", что женщина, которая обнаружила Балуха, нашла на месте происшествия его телефон и сумку с личными вещами и документами.

Правоохранители квалифицировали случившееся как разбой. Офис президента потребовал быстрого и полного расследования, не исключив политическую версию нападения.

Балух собирался баллотироваться на местных выборах в Киевской области от "Европейской солидарности".

7 сентября 2019 года крымский активист Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами. В российских местах несвободы он провел более двух с половиной лет. Адвокаты и правозащитники говорили, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.