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Климент: Главное, чтобы Балух вышел из медикаментозного сна в полном рассудке и здравии

Бывшего политузника Кремля Владимира Балуха, которого избили в Киеве, продолжают держать в медикаментозном сне, сообщил в комментарии изданию "ГОРДОН" митрополит Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент, который был общественным защитником Балуха.

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Климент: Пообщался с врачом Балуха, его ответ: "Без изменений. Ждем"
Климент: Пообщался с врачом Балуха, его ответ: "Без изменений. Ждем"
Фото: Tatjana Lazda Jelgava / Facebook

Лечащие врачи избитого в Киеве бывшего политузника Кремля Владимира Балуха не дают прогнозы о его состоянии здоровья, рассказал в комментарии изданию "ГОРДОН" митрополит Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент.

"Я постоянно на связи с лечащим врачом. Сегодня снова общался с ним. Его ответ: "Без изменений. Ждем". Ситуация зависит от силы организма Володи и естественного процесса заживления. Он до сих пор в медикаментозном сне. Сколько это будет продолжаться, неизвестно. У него серьезная черепно-мозговая травма, поэтому, врачи мне пояснили, его нужно подержать в таком состоянии, чтобы раны зажили, отечность сошла и мозг восстановился. Есть определенные протоколы, и врачи действуют по ним. Они профессионалы и делают все возможное", – сказал собеседник.

Он отметил, что с тех пор, как он побывал у Балуха 10 сентября, больше увидеть его не удалось.

"Мне удалось попасть к нему несколько дней назад, и больше меня к нему не пропускали. Учитывая, что это было нападение на публичного человека, полиция обеспокоена. И чтобы не было еще каких-то эксцессов, принимаются серьезные меры безопасности. Те показания на мониторах, которые я видел, – пульс, давление, температура, – были в пределах нормы. Значительных повреждений на теле я не увидел – оно было прикрыто простыней, немного была открыта лишь грудь и кисти рук. Не могу судить по ним об ущербе его состоянию. Но мы не знаем, каковы внутренние повреждения. Сейчас главное не то, есть ли на теле синяки, главное – чтобы он вернулся к нормальному состоянию, вышел из медикаментозного сна в полном рассудке и здравии. Надо молиться за это. Он сам физически хорошо развит, он сильный, пережил голодовку, издевательства в российской тюрьме. Надеюсь, он сможет восстановиться", – отметил Климент.

Балуха избили в ночь на 8 сентября в Киеве. У него сломаны рука и ключица, также диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Балуха доставили в больницу без сознания в полдень 8 сентября, вечером его прооперировали, рассказывала Геращенко. Утром 9 сентября стало известно, что бывший узник Кремля не приходил в сознание, его подключили к аппарату ИВЛ.

Митрополит Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент, который был общественным защитником Балуха, рассказал изданию "ГОРДОН", что женщина, которая обнаружила Балуха в районе Гидропарка, нашла на месте происшествия его телефон и сумку с личными вещами и документами.

Правоохранители квалифицировали случившееся как разбой. Офис президента потребовал быстрого и полного расследования, не исключив политическую версию нападения. В полиции позже сообщили, что нашли сумку, из которой "предварительно ничего не пропало", правоохранители ищут свидетелей нападения.

Балух собирался баллотироваться на местных выборах в Киевской области от "Европейской солидарности".

Фермер Балух был задержан в аннексированном Россией Крыму после обыска в декабре 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. Адвокаты и правозащитники говорили, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.

В июле 2018 года по совокупности двух уголовных дел Балуха приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тыс. руб. (около 4 тыс. грн). В своем последнем слове украинец заявил о политическом мотиве преследования.

7 сентября 2019 года Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами.

Теги: Украина, нападение, больница, расследование, Владимир Балух, Климент, ПЦУ
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