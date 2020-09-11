Климент посетил Балуха в реанимации

Благодаря содействию руководства Министерства иностранных дел Украины и столичной власти митрополит Крымский и Симферопольский ПЦУ Климент навестил в больнице украинского активиста, бывшего политузника России Владимира Балуха.

Митрополит Симферопольский и Крымский Православной церкви Украины Климент посетил в больнице экс-узника Кремля Владимира Балуха, которого в ночь на 8 сентября избили неизвестные в столичном Гидропарке. Об этом сообщила в Facebook активистка Наталия Лютикова.

На видео в социальной сети Климент, который был общественным защитником Балуха, говорит, что после вмешательства руководства Министерства внутренних дел Украины и столичной власти ему удалось попасть к Балуху в реанимацию.

"Мы помолились, я надеюсь, что дальше Володя пойдет на поправку, все, что нужно, врачи сделали", – сказал он.