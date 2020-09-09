Состояние Балуха остается тяжелым – врачи

Бывший узник Кремля Владимир Балух, которого в ночь на 8 сентября избили в Киеве, находится в реанимации, сообщили в Киевской городской клинической больнице скорой помощи.

Состояние здоровья бывшего политзаключенного Владимира Балуха после операции на голове остается тяжелым. Об этом Общественному сообщили в службе справок Киевской городской клинической больницы скорой помощи.

Балух находится в реанимации.

Балуха избили в ночь на 8 сентября в Киеве. У него сломаны рука и ключица, также диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Балуха доставили в больницу накануне в полдень без сознания, вечером прооперировали, рассказывала нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

В полиции проинформировали, что у Балуха при госпитализации не нашли телефон и банковскую карту. Митрополит Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент, который был общественным защитником Балуха, рассказал изданию "ГОРДОН", что женщина, которая обнаружила Балуха в районе "Гидропарка", нашла на месте происшествия также его телефон и сумку с личными вещами и документами.

Правоохранители квалифицировали случившееся как разбой. Офис президента потребовал быстрого и полного расследования, не исключив политическую версию нападения.

Балух будет баллотироваться на местных выборах в Киевской области от "Европейской солидарности".

Фермер Балух был задержан в аннексированном Россией Крыму после обыска в декабре 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. Адвокаты и правозащитники говорили, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.

В июле 2018 года по совокупности двух уголовных дел Балуха приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тыс. руб. (около 4 тыс. грн). В своем последнем слове украинец заявил о политическом мотиве преследования.

7 сентября 2019 года Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами.