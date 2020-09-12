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ПОЛИТИКА

Геращенко рассказала о здоровье Балуха

Крымский активист Владимир Балух, избитый в Киеве, находится в медикаментозной коме. Врачи говорят, что его состояние ожидаемое, сообщила нардеп Ирина Геращенко.

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Год назад Балух вернулся в Украину из российской колонии
Год назад Балух вернулся в Украину из российской колонии
Фото: hromadske.ua

Состояние бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха, госпитализированного после избиения в Киеве, продолжает оставаться стабильно тяжелым. Об этом 12 сентября написала в Facebook народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

По информации лечащих врачей, каких-либо неожиданностей не произошло.

"Нужно время. Все, что необходимо, имеется. Под контролем", – процитировала Геращенко медиков.

В комментариях она добавила, что пациент по-прежнему без сознания.

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/3274034499351007

Балуха избили в ночь на 8 сентября в Киеве в районе Гидропарка. У него сломаны рука и ключица, также диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Балуха доставили в Киевскую городскую клиническую больницу скорой помощи без сознания в полдень 8 сентября, вечером его прооперировали. Балух введен в медикаментозную кому.

В полиции проинформировали, что у пострадавшего при госпитализации не обнаружили телефон и банковскую карту, но позже сообщили, что нашли его сумку, из которой "предварительно ничего не пропало". Правоохранители квалифицировали случившееся как разбой, они ищут свидетелей нападения.

Офис президента потребовал быстрого и полного расследования, не исключив политическую версию нападения.

Балух планировал баллотироваться на местных выборах в Киевской области от "Европейской солидарности".

Фермер Балух был задержан в аннексированном Россией Крыму после обыска в декабре 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. Адвокаты и правозащитники говорили, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.

В июле 2018 года по совокупности двух уголовных дел Балуха приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тыс. руб. (около 4 тыс. грн). Украинец заявил о политическом мотиве преследования.

7 сентября 2019 года Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами.

Теги: Киев, Ирина Геращенко, больница, Владимир Балух, избиение, врачи
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