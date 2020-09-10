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"Прогнозов никто никаких пока не дает". Ирина Геращенко рассказала о состоянии Балуха

Состояние бывшего политзаключенного Владимира Балуха, который третий день находится в больнице, стабильно тяжелое, сообщила нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

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Балуха жестоко избили в ночь на 8 сентября в Киеве
Балуха жестоко избили в ночь на 8 сентября в Киеве
Фото: radiosvoboda.org

Врачи не дают прогнозов об изменении состояния здоровья бывшего узника Кремля Владимира Балуха, который после нападения находится в реанимации Киевской клинической больницы скорой помощи. Об этом народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила 10 сентября в Facebook. 

"От лечащих врачей Владимира Балуха, которые с нами на постоянном контакте: "Состояние стабильно тяжелое". Но без ухудшений. Прогнозов никто никаких пока не дает", – написала она. 

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/3267461906674933

Балуха избили в ночь на 8 сентября в Киеве. У него сломаны рука и ключица, также диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Балуха доставили в больницу без сознания в полдень 8 сентября, вечером его прооперировали, рассказывала Геращенко. Утром 9 сентября стало известно, что бывший узник Кремля не приходил в сознание, его подключили к аппарату ИВЛ.

В полиции проинформировали, что у Балуха при госпитализации не нашли телефон и банковскую картуМитрополит Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент, который был общественным защитником Балуха, рассказал изданию "ГОРДОН", что женщина, которая обнаружила Балуха в районе Гидропарка, нашла на месте происшествия также его телефон и сумку с личными вещами и документами.

Правоохранители квалифицировали случившееся как разбой. Офис президента потребовал быстрого и полного расследования, не исключив политическую версию нападения. В полиции позже сообщили, что нашли сумку, из которой "предварительно ничего не пропало", правоохранители ищут свидетелей нападения.

Балух будет баллотироваться на местных выборах в Киевской области от "Европейской солидарности".

Фермер Балух был задержан в аннексированном Россией Крыму после обыска в декабре 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. Адвокаты и правозащитники говорили, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.

В июле 2018 года по совокупности двух уголовных дел Балуха приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тыс. руб. (около 4 тыс. грн). В своем последнем слове украинец заявил о политическом мотиве преследования.

7 сентября 2019 года Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами.

Теги: Ирина Геращенко, нападение, больница, травма, Владимир Балух, врачи, травмы
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