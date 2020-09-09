Балуха избивали с целью убить. Об этом говорит характер увечий – Чийгоз

Бывшего узника Кремля Владимира Балуха хотели убить. К такому выводу пришел заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз.
"Володе сделали операцию на голове. Он сейчас в реанимации. Могу сказать однозначно, что его избивали с целью убить. Об этом говорит характер увечий", – сказал он "Фактам" 9 сентября.
Чийгоз не считает, что случившееся могло быть ограблением.
"Когда я позвонил ему, мне ответила женщина, которая, как выяснилось позже, обнаружила Володю лежащим на земле без сознания. Она сразу сказала, что вещи на месте – и телефон, и кошелек, и сумка. Сумка лежала в стороне. Никакого ограбления не было", – подчеркнул он.
Сейчас состояние Балуха "очень-очень" тяжелое, добавил нардеп.
Балуха избили в ночь на 8 сентября в Киеве. У него сломаны рука и ключица, также диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Балуха доставили в больницу накануне в полдень без сознания, вечером прооперировали, рассказывала нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко. Утром 9 сентября стало известно, что бывший узник Кремля не приходил в сознание, его подключили к аппарату ИВЛ.
В полиции проинформировали, что у Балуха при госпитализации не нашли телефон и банковскую карту. Митрополит Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент, который был общественным защитником Балуха, рассказал изданию "ГОРДОН", что женщина, которая обнаружила Балуха в районе Гидропарка, нашла на месте происшествия также его телефон и сумку с личными вещами и документами.
Правоохранители квалифицировали случившееся как разбой. Офис президента потребовал быстрого и полного расследования, не исключив политическую версию нападения. Полиция ищет свидетелей нападения.
Балух будет баллотироваться на местных выборах в Киевской области от "Европейской солидарности".
Фермер Балух был задержан в аннексированном Россией Крыму после обыска в декабре 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. Адвокаты и правозащитники говорили, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.
В июле 2018 года по совокупности двух уголовных дел Балуха приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тыс. руб. (около 4 тыс. грн). В своем последнем слове украинец заявил о политическом мотиве преследования.
7 сентября 2019 года Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами.