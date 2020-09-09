Балуха избивали с целью убить. Об этом говорит характер увечий – Чийгоз

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз не считает, что нападение на бывшего узника Кремля Владимира Балуха могло быть ограблением.

Бывшего узника Кремля Владимира Балуха хотели убить. К такому выводу пришел заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз.

"Володе сделали операцию на голове. Он сейчас в реанимации. Могу сказать однозначно, что его избивали с целью убить. Об этом говорит характер увечий", – сказал он "Фактам" 9 сентября.

Чийгоз не считает, что случившееся могло быть ограблением.

"Когда я позвонил ему, мне ответила женщина, которая, как выяснилось позже, обнаружила Володю лежащим на земле без сознания. Она сразу сказала, что вещи на месте – и телефон, и кошелек, и сумка. Сумка лежала в стороне. Никакого ограбления не было", – подчеркнул он.

Сейчас состояние Балуха "очень-очень" тяжелое, добавил нардеп.

Балуха избили в ночь на 8 сентября в Киеве. У него сломаны рука и ключица, также диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Балуха доставили в больницу накануне в полдень без сознания, вечером прооперировали, рассказывала нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко. Утром 9 сентября стало известно, что бывший узник Кремля не приходил в сознание, его подключили к аппарату ИВЛ.

В полиции проинформировали, что у Балуха при госпитализации не нашли телефон и банковскую карту. Митрополит Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент, который был общественным защитником Балуха, рассказал изданию "ГОРДОН", что женщина, которая обнаружила Балуха в районе Гидропарка, нашла на месте происшествия также его телефон и сумку с личными вещами и документами.

Правоохранители квалифицировали случившееся как разбой. Офис президента потребовал быстрого и полного расследования, не исключив политическую версию нападения. Полиция ищет свидетелей нападения.

Балух будет баллотироваться на местных выборах в Киевской области от "Европейской солидарности".

Фермер Балух был задержан в аннексированном Россией Крыму после обыска в декабре 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. Адвокаты и правозащитники говорили, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.

В июле 2018 года по совокупности двух уголовных дел Балуха приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тыс. руб. (около 4 тыс. грн). В своем последнем слове украинец заявил о политическом мотиве преследования.

7 сентября 2019 года Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами.