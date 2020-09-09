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Анна Маляр
Анна Маляр

Украинский юрист, эксперт-криминолог.


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Нельзя исключать политические мотивы нападения на Балуха. В Киеве каждый 10-й избиратель поддерживает ОПЗЖ или Шария

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Почему крайне сложно комментировать избиение Владимира Балуха?

Потому что он решил принять участие в местных выборах в рядах известной политической силы. И теперь любой комментарий по поводу избиения будет рассматриваться сквозь призму политики, так же как и само избиение.

В таких ситуациях очень сложно отделить преступление от политики, а общество просто не хочет слышать другие версии, кроме политических.

Но расследовать надо все версии. Потому что злоумышленники могли знать, кто это, а могли и не знать.

Гидропарк – это специфическое место, там всегда было опасно, потому что там есть где отдохнуть не только культурным людям, но и уголовно отягощенной публике. Кроме того, там огромное пространство, свободное от камер видеонаблюдения. На Гидропарке часто случаются драки, нападения и даже убийства, и потом чьи-то останки вылавливают ниже по Днепру, а кто-то так и остается в списках без вести пропавших.

Вместе с тем нельзя исключать политические мотивы нападения, учитывая личность потерпевшего и его участие в местных выборах. В конце концов, в Киеве каждый 10-й избиратель поддерживает ОПЗЖ или Шария. И мировоззренческие дискуссии могут носить опасность в прямом смысле.

Кроме того, в Украине нередки случаи нападений на политических оппонентов во время гонки. И что интересно – такая борьба идет не только за места в парламенте, но и за местные советы. Помню, как когда-то баллотировался в Киевсовет мой коллега. На него напали, он лежал в больнице в тяжелом состоянии, и его таки уговорили оппоненты снять свою кандидатуру.

Желаю Владимиру Балуху скорейшего выздоровления и быстрого и результативного расследования. Преступление не должно оставаться безнаказанным.

Источник: Анна Маляр / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: расследование, Анна Маляр, Владимир Балух, избиение, Гидропарк, ОПЗЖ
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