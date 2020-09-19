На следующей неделе врачи попытаются вывести Балуха из комы – Ирина Геращенко

Украинский активист, бывший узник Кремля Владимир Балух сейчас находится в стабильном состоянии, сообщила народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

Белуха избили в ночь на 8 сентября, с того времени он находится в медикаментозном сне Фото: krymr.com

При позитивной динамике врачи на следующей неделе попытаются вывести из медикаментозной комы активиста, бывшего узника Кремля Владимира Балуха. Об этом 19 сентября в Facebook сообщила народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

"От врачей Балуха: "Пациент стабильный. Если динамика будет позитивной, на следующей неделе попробуем вывести [его] из медикаментозного сна", – написала она.

Балуха избили в районе Гидропарка в Киеве. У него были сломаны рука и ключица, также диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Вечером 8 сентября его прооперировали, после чего подключили к аппарату ИВЛ. Активист находится в медикаментозной коме.

Офис президента потребовал быстрого и полного расследования, не исключив политическую версию нападения: Балух собирался баллотироваться на местных выборах в Киевской области от "Европейской солидарности".

Вечером 18 сентября полиция сообщила о задержании предполагаемого злоумышленника. Вместе с тем правоохранители не уточнили мотивы подозреваемого и причину конфликта. Мужчине инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

7 сентября 2019 года крымский активист Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами. В российских местах несвободы он провел более двух с половиной лет. Адвокаты и правозащитники говорили, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.