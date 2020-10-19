Балух начал ходить, Геращенко опубликовала первое фото с ним из больницы

Бывший политзаключенный Кремля, крымчанин Владимир Балух, на которого было совершено нападение, проходит реабилитацию в нейрохирургическом отделении. Об этом сообщила народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

Балуха (по центру) избили в районе Гидропарка в Киеве в ночь на 8 сентября Фото: Iryna Gerashchenko / Facebook

Бывший политзаключенный Кремля, крымчанин Владимир Балух, на которого было совершено нападение, начал ходить. Об этом 19 октября в Facebook сообщила народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

По ее словам, сегодняшние контрольные снимки Балуха показывают положительную динамику.

"Спасибо лечащим врачам Балуха. Сегодня хорошие новости и его первое фото из больницы. Врачи написали, что Володя уже пытается разгадывать кроссворды. На самом деле, речь идет о реабилитационных методиках. Володя в нейрохирургическом отделении. Ходит, постепенно восстанавливается, читает", – написала Геращенко.

Также он отметила, что врачи разрешили нардепу от "Европейской солидарности" Ахтему Чийгозу проведать Балуха.

Балуха избили в районе Гидропарка в Киеве в ночь на 8 сентября. У него были сломаны рука и ключица, также диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Вечером 8 сентября его прооперировали, после чего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Активист находился в медикаментозной коме. 25 сентября Геращенко сообщила, что врачи начали выводить его из этого состояния.

Офис президента потребовал быстрого и полного расследования, не исключив политическую версию нападения: Балух собирался баллотироваться на местных выборах в Киевской области от "Европейской солидарности".

Вечером 18 сентября полиция сообщила о задержании предполагаемого злоумышленника. Ему инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. По данным правоохранителей, подозреваемый пытался скрыться от полиции.

7 сентября 2019 года крымский активист Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами. В российских местах несвободы он провел более двух с половиной лет. Адвокаты и правозащитники говорили, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.