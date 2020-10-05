"Пациент в сознании, пытается что-то говорить". Геращенко рассказала о состоянии здоровья Балуха

Госпитализированный бывший политзаключенный Кремля, крымчанин Владимир Балух пытается разговаривать, но пока очень слаб. Об этом сообщила народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

Балуха избили в районе Гидропарка в Киеве в ночь на 8 сентября Фото: Георгій Григорович Лук'янчук / Facebook

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила, что от врачей бывшего политзаключенного Кремля, крымчанина Владимира Балуха, которого госпитализировали с тяжелыми травмами после нападения, пришли хорошие новости.

"Наконец хорошие новости от лечащих врачей Балуха: "Пациент в сознании, выполняет элементарные инструкции, пытается что-то говорить, но еще очень слаб". Очень жаль, что Володя сейчас в больнице, а не в избирательной кампании, он должен был быть нашим фронтменом в Киевский облсовет", – написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Балуха избили в районе Гидропарка в Киеве в ночь на 8 сентября. У него были сломаны рука и ключица, также диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Вечером 8 сентября его прооперировали, после чего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Активист находился в медикаментозной коме. 25 сентября Геращенко сообщила, что врачи начали выводить его из этого состояния.

Офис президента потребовал быстрого и полного расследования, не исключив политическую версию нападения: Балух собирался баллотироваться на местных выборах в Киевской области от "Европейской солидарности".

Вечером 18 сентября полиция сообщила о задержании предполагаемого злоумышленника. Ему инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. По данным правоохранителей, подозреваемый пытался скрыться от полиции.

7 сентября 2019 года крымский активист Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами. В российских местах несвободы он провел более двух с половиной лет. Адвокаты и правозащитники говорили, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.