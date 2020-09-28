Полного сознания еще нет. Геращенко рассказала о состоянии здоровья Балуха

Бывший политузник Кремля, крымчанин Владимир Балух находится в стабильном состоянии. Об этом 28 сентября сообщила народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

На Балуха напали в столичном "Гидропарке" в ночь на 8 сентября, нападавший задержан Фото: Володимир Балух / Facebook

Владимир Балух, которого госпитализировали с тяжелыми травмами после нападения, находится на лечении уже третью неделю. Об этом 28 сентября на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

"Уже третью неделю наш Володя Балух находится в больнице после нападения. Новости от лечащих врачей: "Пациент стабилен, без ухудшения. Полного сознания еще нет. Начинаем постепенно тренировать к самостоятельному дыханию.

Володя сейчас должен активно заниматься выборами и быть нашим фронтменом команды "Европейская солидарность" в Киевский облсовет. Очень больно", – написала она.