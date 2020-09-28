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Полного сознания еще нет. Геращенко рассказала о состоянии здоровья Балуха

Бывший политузник Кремля, крымчанин Владимир Балух находится в стабильном состоянии. Об этом 28 сентября сообщила народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

На Балуха напали в столичном "Гидропарке" в ночь на 8 сентября, нападавший задержан
На Балуха напали в столичном "Гидропарке" в ночь на 8 сентября, нападавший задержан
Фото: Володимир Балух / Facebook

Владимир Балух, которого госпитализировали с тяжелыми травмами после нападения, находится на лечении уже третью неделю. Об этом 28 сентября на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

"Уже третью неделю наш Володя Балух находится в больнице после нападения. Новости от лечащих врачей: "Пациент стабилен, без ухудшения. Полного сознания еще нет. Начинаем постепенно тренировать к самостоятельному дыханию.

Володя сейчас должен активно заниматься выборами и быть нашим фронтменом команды "Европейская солидарность" в Киевский облсовет. Очень больно", – написала она.

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/3322179034536553

Балуха избили в районе Гидропарка в Киеве в ночь на 8 сентября. У него были сломаны рука и ключица, также диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Вечером 8 сентября его прооперировали, после чего подключили к аппарату ИВЛ. Активист находится в медикаментозной коме. Ожидается, что на этой неделе врачи попытаются вывести Балуха из этого состояния

Офис президента потребовал быстрого и полного расследования, не исключив политическую версию нападения: Балух собирался баллотироваться на местных выборах в Киевской области от "Европейской солидарности".

Вечером 18 сентября полиция сообщила о задержании предполагаемого злоумышленника. Ему инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. По данным правоохранителей, подозреваемый пытался скрыться от полиции

7 сентября 2019 года крымский активист Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами. В российских местах несвободы он провел более двух с половиной лет. Адвокаты и правозащитники говорили, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.

Теги: Ирина Геращенко, нападение, больница, Владимир Балух, Европейская солидарность
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