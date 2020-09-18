"Евросолидарность" думала выдвинуть Балуха первым номером в список Киевоблсовета – Геращенко

"Европейская солидарность" хотела выдвинуть первым номером в избирательном списке в Киевский областной совет бывшего российского политзаключенного Владимира Балуха. Об этом сообщила в Facebook вечером 18 сентября народный депутат от этой партии Ирина Геращенко.
"Володя уже 11 дней в больнице, в тяжелом состоянии. "Европейская солидарность" планировала делегировать В. Балуха первым номером нашего избирательного списка в Киевский областной совет. Сейчас это нереалистично", – написала нардеп.
Она привела информацию от лечащих врачей Балуха. Сейчас его состояние стабильно тяжелое, пациент до сих пор находится в состоянии медикаментозного сна.
"До сих пор неизвестно, сколько времени он находился без сознания, пока его нашли и оказали медицинскую помощь, это затрудняет лечение", – уточнила Геращенко.
Балуха избили в районе Гидропарка в Киеве. У него были сломаны рука и ключица, также диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Вечером 8 сентября его прооперировали, после чего подключили к аппарату ИВЛ. Активист до сих пор находится в медикаментозной коме.
Митрополит Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент рассказывал изданию "ГОРДОН", что женщина, которая обнаружила Балуха, нашла на месте происшествия его телефон и сумку с личными вещами и документами.
Сотрудники киевской полиции сегодня задержали подозреваемого в нападении на Балуха.
7 сентября 2019 года крымский активист Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами. В российских местах несвободы он провел более двух с половиной лет. Адвокаты и правозащитники говорили, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.