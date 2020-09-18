"Евросолидарность" думала выдвинуть Балуха первым номером в список Киевоблсовета – Геращенко

Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что ее партия планировала выдвинуть бывшего российского политзаключенного Владимира Балуха первым номером в избирательном списке в Киевский областной совет. Но сейчас, по ее словам, это нереалистично.

Геращенко: Балух уже 11 дней в тяжелом состоянии лежит в больнице Фото: ru.krymr.com

"Европейская солидарность" хотела выдвинуть первым номером в избирательном списке в Киевский областной совет бывшего российского политзаключенного Владимира Балуха. Об этом сообщила в Facebook вечером 18 сентября народный депутат от этой партии Ирина Геращенко.

"Володя уже 11 дней в больнице, в тяжелом состоянии. "Европейская солидарность" планировала делегировать В. Балуха первым номером нашего избирательного списка в Киевский областной совет. Сейчас это нереалистично", – написала нардеп.

Она привела информацию от лечащих врачей Балуха. Сейчас его состояние стабильно тяжелое, пациент до сих пор находится в состоянии медикаментозного сна.

"До сих пор неизвестно, сколько времени он находился без сознания, пока его нашли и оказали медицинскую помощь, это затрудняет лечение", – уточнила Геращенко.