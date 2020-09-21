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Врачи сообщили о положительной динамике у Балуха

Контрольная томография, проведенная сегодня активисту, бывшему узнику Кремля Владимиру Балуху, не показала ухудшения состояния его здоровья.

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Балуха избили в районе Гидропарка в Киеве в ночь на 8 сентября
Балуха избили в районе Гидропарка в Киеве в ночь на 8 сентября
Фото: krymr.com

Лечащие врачи отмечают определенную положительную динамику у активиста, бывшего узника Кремля Владимира Балуха. Об этом 21 сентября в Facebook сообщила нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

По ее словам, доктора констатируют, что пациент стабилен.

Сегодня ему проводили контрольную томографию, в ходе которой были зафиксированы "остатки перенесенной травмы, без неожиданностей и ухудшения".

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/3301210933300030

Балуха избили в районе Гидропарка в Киеве в ночь на 8 сентября. У него были сломаны рука и ключица, также диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Вечером 8 сентября его прооперировали, после чего подключили к аппарату ИВЛ. Активист находится в медикаментозной коме.

Офис президента потребовал быстрого и полного расследования, не исключив политическую версию нападения: Балух собирался баллотироваться на местных выборах в Киевской области от "Европейской солидарности".

Вечером 18 сентября полиция сообщила о задержании предполагаемого злоумышленника. Ему инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

7 сентября 2019 года крымский активист Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами. В российских местах несвободы он провел более двух с половиной лет. Адвокаты и правозащитники говорили, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.

Теги: Ирина Геращенко, нападение, расследование, активист, Владимир Балух
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