ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Суд арестовал подозреваемого в избиении Балуха без права выхода под залог

Днепровский районный суд заключил под стражу на два месяца 32-летнего жителя Киевской области, которого подозревают в избиении активиста, бывшего узника Кремля Владимира Балуха. Подозреваемый во время судебного заседания заявил, что конфликт с Балухом произошел на бытовой почве.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Врачи ввели Балуха в состояние медикаментозного сна из-за травмы головы
Врачи ввели Балуха в состояние медикаментозного сна из-за травмы головы
Фото: eurosolidarity.org

Днепровский районный суд Киева в субботу, 19 сентября, взял под стражу подозреваемого в избиении активиста, бывшего узника Кремля Владимира Балуха. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец.

"По ходатайству прокурора Киевской местной прокуратуры №4 Днепровский районный суд арестовал на два месяца подозреваемого в причинении тяжких травм Владимиру Балуху", – написала она.

По словам Максимец, подозреваемый арестован без права выхода под залог.

Она добавила, что арестованный 32-летний житель Киевской области во время судебного заседания полностью признал вину и отказался от адвоката. Он заявил, что конфликт с Балухом "произошел на бытовой почве".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2874821379464252&id=100008092540958

Балуха избили в районе Гидропарка в Киеве в ночь на 8 сентября. У него были сломаны рука и ключица, также диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Вечером 8 сентября его прооперировали, после чего подключили к аппарату ИВЛ. Активист находится в медикаментозной коме.

Офис президента потребовал быстрого и полного расследования, не исключив политическую версию нападения: Балух собирался баллотироваться на местных выборах в Киевской области от "Европейской солидарности".

Вечером 18 сентября полиция сообщила о задержании предполагаемого злоумышленника. Вместе с тем правоохранители не уточнили мотивы подозреваемого и причину конфликта. Мужчине инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

7 сентября 2019 года крымский активист Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами. В российских местах несвободы он провел более двух с половиной лет. Адвокаты и правозащитники говорили, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.

Теги: Киев, Украина, арест, Днепровский суд, Владимир Балух, Надежда Максимец
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
Рыбак: Я не так счастлив, как многим кажется
Рыбак: Я не так счастлив, как многим кажется
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
Королева Великобритании лишила Вайнштейна почетной награды
Королева Великобритании лишила Вайнштейна почетной награды
Остапчук заявил, что вылечился от COVID-19
Остапчук заявил, что вылечился от COVID-19
Новый адвокат Ефремова требует заменить ему реальный срок на условный
Новый адвокат Ефремова требует заменить ему реальный срок на условный
"Лечение назначают правильно". Заразившаяся коронавирусом Камалия обнародовала фото из больницы
"Лечение назначают правильно". Заразившаяся коронавирусом Камалия обнародовала фото из больницы
  Стас Пьеха: Когда умирал, была передозировка, я попросил послушать сына, его голос
  Стас Пьеха: Когда умирал, была передозировка, я попросил послушать сына, его голос
"Он меня так вдохновляет". Зета-Джонс обнародовала фото с отцом
"Он меня так вдохновляет". Зета-Джонс обнародовала фото с отцом
"Очень важное заявление". Тарзан, изменивший жене, обратился к подписчикам
"Очень важное заявление". Тарзан, изменивший жене, обратился к подписчикам
Jerry Heil призналась, что любит подслушивать
Jerry Heil призналась, что любит подслушивать
Кэти Перри заявила о преследованиях и угрозах со стороны бездомного – СМИ
Кэти Перри заявила о преследованиях и угрозах со стороны бездомного – СМИ
  "Белая рубашка". Астафьева выпустила клип, снятый в Исландии. Видео
  "Белая рубашка". Астафьева выпустила клип, снятый в Исландии. Видео
"Чудное дитя". Loboda показала старшую дочь
"Чудное дитя". Loboda показала старшую дочь
Названо имя ведущей балкона в четвертом эфире "Танцев со звездами"
Названо имя ведущей балкона в четвертом эфире "Танцев со звездами"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Королева после измены Тарзана обнародовала загадочное фото
Королева после измены Тарзана обнародовала загадочное фото
  "Все одна да одна". Maruv показала Урганту своего мужа
"Все одна да одна". Maruv показала Урганту своего мужа
Стоун рассказала, как голливудский режиссер ради роли просил ее посидеть у него на коленях
Стоун рассказала, как голливудский режиссер ради роли просил ее посидеть у него на коленях
"Она была жестоко избита". Стал известен характер травм покойной Легкоступовой
"Она была жестоко избита". Стал известен характер травм покойной Легкоступовой
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
  Киркоров, Басков, Буйнов, Анита Цой записали клип с цитатой Лукашенко. Видео
Киркоров, Басков, Буйнов, Анита Цой записали клип с цитатой Лукашенко. Видео
Покинувший шоу "Танцы со звездами" Дикусар заявил, что у него осталось чувство недосказанности
Покинувший шоу "Танцы со звездами" Дикусар заявил, что у него осталось чувство недосказанности
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS