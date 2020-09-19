Суд арестовал подозреваемого в избиении Балуха без права выхода под залог

Днепровский районный суд заключил под стражу на два месяца 32-летнего жителя Киевской области, которого подозревают в избиении активиста, бывшего узника Кремля Владимира Балуха. Подозреваемый во время судебного заседания заявил, что конфликт с Балухом произошел на бытовой почве.

Днепровский районный суд Киева в субботу, 19 сентября, взял под стражу подозреваемого в избиении активиста, бывшего узника Кремля Владимира Балуха. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец.

"По ходатайству прокурора Киевской местной прокуратуры №4 Днепровский районный суд арестовал на два месяца подозреваемого в причинении тяжких травм Владимиру Балуху", – написала она.

По словам Максимец, подозреваемый арестован без права выхода под залог.

Она добавила, что арестованный 32-летний житель Киевской области во время судебного заседания полностью признал вину и отказался от адвоката. Он заявил, что конфликт с Балухом "произошел на бытовой почве".

Балуха избили в районе Гидропарка в Киеве в ночь на 8 сентября. У него были сломаны рука и ключица, также диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Вечером 8 сентября его прооперировали, после чего подключили к аппарату ИВЛ. Активист находится в медикаментозной коме.

Офис президента потребовал быстрого и полного расследования, не исключив политическую версию нападения: Балух собирался баллотироваться на местных выборах в Киевской области от "Европейской солидарности".

Вечером 18 сентября полиция сообщила о задержании предполагаемого злоумышленника. Вместе с тем правоохранители не уточнили мотивы подозреваемого и причину конфликта. Мужчине инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

7 сентября 2019 года крымский активист Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами. В российских местах несвободы он провел более двух с половиной лет. Адвокаты и правозащитники говорили, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.