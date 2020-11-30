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ПРОИСШЕСТВИЯ

Балух: Я не считаю себя потерпевшим, как меня называют следователи

Экс-политзаключенный Владимир Балух подтвердил, что конфликт с охранником одного из заведений Киева у него произошел из-за языкового вопроса.

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После избиения и операций Балух проходит реабилитацию
После избиения и операций Балух проходит реабилитацию
Фото: censor.net

Бывший политзаключенный, крымчанин Владимир Балух не считает себя потерпевшим в деле о своем избиении в Киеве в сентябре. Об этом он заявил "Цензор.НЕТ" в интервью, которое было опубликовано 29 ноября.

"Я не считаю себя потерпевшим, как меня называют следователи. Я не потерпевший. Со следователями я общаюсь, они меня расспрашивали о том, что произошло, когда я пришел в себя", – сказал Балух.

По словам экс-политзаключенного, в рамках расследования инцидента следователи изъяли его банковскую карточку, трубку для курения, портмоне и телефон – они были при нем во время избиения.

Балух подтвердил, что конфликт произошел из-за русского языка.

"Как в тумане, подробно не помню. Это все произошло возле какого-то заведения. Со мной заговорил охранник. А я ему сделал замечание: "Почему на кацапском говорите? На государственном ко мне обращайся". "Да иди ты нахер со своей мовой", – услышал ответ. "Ты на работе? Так и говори как следует". Вы же знаете, я такого не могу простить", – рассказал он.

"Цензор.НЕТ" отмечает, что Балуха толкнули в спину, и он упал, ударившись головой о бетонную пешеходную дорожку.

"Мне кажется, все же тот охранник был не один. Я спорил с несколькими. Один сидел сбоку, другой стоял передо мной. Но четко этого не помню. Это все у меня как в тумане", – подчеркнул бывший политзаключенный.

Балуха избили в районе Гидропарка в Киеве в ночь на 8 сентября. У него были сломаны рука и ключица, также диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Вечером 8 сентября его прооперировали, после чего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Активист находился в медикаментозной коме. 25 сентября народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила, что врачи начали выводить его из этого состояния.

Балуха выписали из больницы 22 октября. Сейчас он проходит реабилитацию.

Офис президента потребовал быстрого и полного расследования, не исключив политическую версию нападения: Балух собирался баллотироваться на местных выборах в Киевской области от "Европейской солидарности".

Вечером 18 сентября полиция сообщила о задержании предполагаемого злоумышленника. Ему инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. По данным правоохранителей, подозреваемый пытался скрыться от полиции.

7 сентября 2019 года крымский активист Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами. В российских местах несвободы он провел более двух с половиной лет. Адвокаты и правозащитники говорили, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.

Теги: нападение, политзаключенные, расследование, конфликт, Владимир Балух, избиение, следователь, охранник
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