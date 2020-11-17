ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Балуха допросили следователи

Избитого в сентябре в киевском Гидропарке Владимира Балуха следователи допросили в присутствии лечащего врача, сообщили в прокуратуре Киева.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Следствие по делу об избиении Балуха продолжается
Следствие по делу об избиении Балуха продолжается
Фото: krymr.com

Правоохранители допросили бывшего политзаключенного Кремля, крымчанина Владимира Балуха в деле о нанесении ему тяжких телесных повреждений. Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

"В субботу [14 ноября] потерпевшего допросили с разрешения врача и в его присутствии", – сказала она.

Никаких подробностей следственных действий в прокуратуре не разглашают.

Следствие по делу продолжается. Подозреваемому в нападении на Балуха продлили срок содержания под стражей на срок досудебного расследования, сказала Максимец.

Балуха избили в районе Гидропарка в Киеве в ночь на 8 сентября. У него были сломаны рука и ключица, также диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Вечером 8 сентября его прооперировали, после чего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Активист находился в медикаментозной коме. 25 сентября Геращенко сообщила, что врачи начали выводить его из этого состояния.

Офис президента потребовал быстрого и полного расследования, не исключив политическую версию нападения: Балух собирался баллотироваться на местных выборах в Киевской области от "Европейской солидарности".

Вечером 18 сентября полиция сообщила о задержании предполагаемого злоумышленника. Ему инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. По данным правоохранителей, подозреваемый пытался скрыться от полиции.

7 сентября 2019 года крымский активист Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами. В российских местах несвободы он провел более двух с половиной лет. Адвокаты и правозащитники говорили, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.

Теги: следствие, нападение, расследование, допрос, Владимир Балух, врачи, Надежда Максимец, травмы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Лучший друг и сосед по комнате". Дуглас обнародовал совместное фото с Де Вито
"Лучший друг и сосед по комнате". Дуглас обнародовал совместное фото с Де Вито
Полякова стала звездным детективом в шоу "Маска"
Полякова стала звездным детективом в шоу "Маска"
"Валерий, мы с тобой". Барац поддержал бойкот новогодних программ, инициированный Меладзе
"Валерий, мы с тобой". Барац поддержал бойкот новогодних программ, инициированный Меладзе
Продюсер "Танцев со звездами" показал закулисье шоу
Продюсер "Танцев со звездами" показал закулисье шоу
"Нам кайфово". Пугачева поделилась селфи с Галкиным
"Нам кайфово". Пугачева поделилась селфи с Галкиным
Tarabarova поделилась совместным снимком с дочерью
Tarabarova поделилась совместным снимком с дочерью
Песков рассказал, получат ли российские артисты поддержку от властей в условиях ужесточения карантина
Песков рассказал, получат ли российские артисты поддержку от властей в условиях ужесточения карантина
Федишин рассказала, почему продала апартаменты в Болгарии
Федишин рассказала, почему продала апартаменты в Болгарии
  "Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
  "Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
Отдельная комната и никаких укачиваний. Жена Петросяна рассказала, как укладывает девятимесячного сына спать
Отдельная комната и никаких укачиваний. Жена Петросяна рассказала, как укладывает девятимесячного сына спать
Волочкова развела ноги над головой любовника
Волочкова развела ноги над головой любовника
"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских
"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских
"Я научу тебя смелости". Седокова обнародовала селфи с 15-летней дочерью
"Я научу тебя смелости". Седокова обнародовала селфи с 15-летней дочерью
Огневич рассказала о воссоединении с родителями, которые раньше проживали в Крыму
Огневич рассказала о воссоединении с родителями, которые раньше проживали в Крыму
"У каждого из нас своя семья". Комаров рассказал об отношениях с младшими братом и сестрой
"У каждого из нас своя семья". Комаров рассказал об отношениях с младшими братом и сестрой
  Ургант показал, как выглядит Хрусталев после госпитализации
  Ургант показал, как выглядит Хрусталев после госпитализации
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы
Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы
56-летняя Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
56-летняя Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
На канате с обнаженными ягодицами. Дорофеева назвала дату премьеры дебютного клипа. Видео
На канате с обнаженными ягодицами. Дорофеева назвала дату премьеры дебютного клипа. Видео
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
Ляшко показал шестимесячного сына на прогулке
Ляшко показал шестимесячного сына на прогулке
  "Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
"Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS