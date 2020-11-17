Балуха допросили следователи

Избитого в сентябре в киевском Гидропарке Владимира Балуха следователи допросили в присутствии лечащего врача, сообщили в прокуратуре Киева.

Правоохранители допросили бывшего политзаключенного Кремля, крымчанина Владимира Балуха в деле о нанесении ему тяжких телесных повреждений. Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

"В субботу [14 ноября] потерпевшего допросили с разрешения врача и в его присутствии", – сказала она.

Никаких подробностей следственных действий в прокуратуре не разглашают.

Следствие по делу продолжается. Подозреваемому в нападении на Балуха продлили срок содержания под стражей на срок досудебного расследования, сказала Максимец.

Балуха избили в районе Гидропарка в Киеве в ночь на 8 сентября. У него были сломаны рука и ключица, также диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Вечером 8 сентября его прооперировали, после чего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Активист находился в медикаментозной коме. 25 сентября Геращенко сообщила, что врачи начали выводить его из этого состояния.

Офис президента потребовал быстрого и полного расследования, не исключив политическую версию нападения: Балух собирался баллотироваться на местных выборах в Киевской области от "Европейской солидарности".

Вечером 18 сентября полиция сообщила о задержании предполагаемого злоумышленника. Ему инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. По данным правоохранителей, подозреваемый пытался скрыться от полиции.

7 сентября 2019 года крымский активист Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами. В российских местах несвободы он провел более двух с половиной лет. Адвокаты и правозащитники говорили, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.