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ПРОИСШЕСТВИЯ

Балух, которого в сентябре жестоко избили, готовится к новой операции

Бывший политзаключенный, крымчанин Владимир Балух сохранил чувство юмора и остроту ума после жестокого нападения в сентябре, рассказал его товарищ, украинский режиссер Олег Сенцов.

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Балух после нападения более двух недель провел в медикаментозной коме
Балух после нападения более двух недель провел в медикаментозной коме
Фото: krymr.com

Бывший политзаключенный, крымчанин Владимир Балух, который проходит реабилитацию после выписки, готовится к новой операции. Об этом в Facebook сообщил его товарищ, украинский режиссер Олег Сенцов, который тоже был узником Кремля. 

"Сегодня пообщался с Володей Балухом. У него все хорошо, реабилитируется. Проходит 6 км в день на пешем тренажере, а на вело – все 20. Играет в шахматы. Чувство юмора и острота ума такие же. Выбирает путь будущей карьеры между вторым украинским космонавтом и голливудским актером", – написал он.

https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/3591881527562024

Балуха избили в районе Гидропарка в Киеве в ночь на 8 сентября. У него были сломаны рука и ключица, также диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Вечером 8 сентября его прооперировали, после чего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Активист находился в медикаментозной коме. 25 сентября народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила, что врачи начали выводить его из этого состояния. Балуха выписали из больницы 22 октября. 

Офис президента потребовал быстрого и полного расследования, не исключив политическую версию нападения: Балух собирался баллотироваться на местных выборах в Киевской области от "Европейской солидарности".

Вечером 18 сентября полиция сообщила о задержании предполагаемого злоумышленника. Ему инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. По данным правоохранителей, подозреваемый пытался скрыться от полиции.

7 сентября 2019 года крымский активист Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами. В российских местах несвободы он провел более двух с половиной лет. Адвокаты и правозащитники говорили, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.

Теги: Олег Сенцов, реабилитация, травма, Владимир Балух
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