"Украинское наследие усугубилось". Поклонская рассказала о состоянии крымских больниц

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская рассказала, что в больницах Крыма не созданы элементарные условия для пациентов.

Поклонская: Воруют везде. В Крыму, наверное, тоже не исключение Фото: Наталья Поклонская / Facebook

Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская обвинила Украину в том, что больницы в оккупированном Россией Крыму находятся в плохом состоянии. Об этом она сказала в интервью "Радио "Комсомольская правда", которое опубликовано 11 ноября.

"Если зайти просто в ту же евпаторийскую больницу, сакскую, белогорскую, бахчисарайскую [больницы], вы увидите, что там вот то украинское наследие, которое осталось и которым многие возмущаются, оно лишь усугубилось", – сказала Поклонская.

Она отметила, что деньги, выделенные на ремонт, возможно, были украдены.

"Еще хуже стало, к примеру, в больнице, деньги, которые были выделены на ремонт, ремонт сделан следующим образом: на старую облупленную краску на подоконниках просто нанесли другой слой краски. Запах в этой больнице, когда заходишь", – отметила она.

Поклонская рассказала, что после теракта в политехническом колледже Керчи, который произошел 17 октября 2018 года, людей оперировали в коридорах.

"И сама больница – когда ты туда заходишь, у меня было такое чувство, что даже в 40-х годах такого не было. Это ужасная вонь, ничего не работает, нет элементарных белых простыней", – подчеркнула депутат.

На уточняющий вопрос ведущей, воруют ли в Крыму, Поклонская сказала: "Воруют везде. В Крыму, наверное, тоже не исключение".

Во время теракта в политехническом колледже Керчи погиб 21 человек (включая стрелка), около 50 пострадали.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.