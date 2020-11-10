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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В крымских СМИ уменьшилось количество материалов об Украине – исследование

Основной темой новостей крымских медиа об Украине стала война на Донбассе. На втором месте – пандемия коронавируса. Об этом сообщил Институт массовой информации.

Мониторинг СМИ в оккупированном Россией Крыму провели с 26-го по 30 октября
Мониторинг СМИ в оккупированном Россией Крыму провели с 26-го по 30 октября
Фото: depositphotos.com

За полтора года количество новостей об Украине в самых популярных крымских медиа сократилось втрое – со 155 новостей за мониторинговый период в апреле 2019 года до 57 в октябре 2020-го. Такие данные обнародовал 10 ноября Институт массовой информации.

"Новости Украины выпадают из контекста крымских СМИ, а те, что остаются, или связаны с общей границей, или же искажают Украину в глазах крымского общества", – сказано в сообщении.

Мониторинг проводился с 26-го по 30 октября. Эксперты ИМИ отобрали пять новостных сайтов Крыма: "Крыминформ", "РИА Крым", "Новый Севастополь", "Крымское информационное агентство" и "Новости Севастополя". В процессе  мониторинга сайт "Крымское информационное агентство" прекратил существование, его заменили на "Вести Крым".

"За мониторинговый период было зафиксировано 57 новостей, в которых упоминалась Украина или ее граждане. Сайты вспоминали об Украине по-разному. Например, "Новый Севастополь" не поставил ни одной новости об Украине. А больше всего – 26 новостей, которые касались Украины, – разместил сайт "Новости Севастополя", – отмечается в исследовании.

Скриншот: imi.org.ua
Скриншот: imi.org.ua

Основная тема крымских медиа, связанная с Украиной, – война на Донбассе, на нее пришлось 25% материалов. На втором месте – пандемия коронавируса (10,5%). По 8,5% пришлось на новости о конституционном кризисе в Украине, местных выборах, незаконной миграции и контрабанде.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: СМИ, Крым, Украина, Донбасс, граница, аннексия, исследование, свобода слова, война на Донбассе
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