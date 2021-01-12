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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Российские оккупанты всю ночь удерживали на Керченском мосту больше 100 крымских татар, которые ехали на заседание по делу "Хизб ут-Тахрир"

В ночь на 12 января российские оккупанты остановили на Керченском мосту 25 автомобилей с крымскими татарами. Они ехали в Ростов-на-Дону, чтобы поддержать своих соотечественников – фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир", которым 12 января объявят приговор.

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Крымских татар продержали на Керченском мосту около девяти часов и так и не пустили в Ростов-на-Дону
Крымских татар продержали на Керченском мосту около девяти часов и так и не пустили в Ростов-на-Дону
Фото: crimean-solidarity.org

На Керченском мосту российские оккупанты задержали восемь автомобилей с крымскими татарами. Об этом 11 января в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, 27 крымских татар ехали в Ростов-на-Дону на заседание Южного окружного военного суда по белогорскому делу "Хизб ут-Тахрир". Сегодня, 12 января, в этом суде должно состояться последнее заседание, на котором крымским татарам Энверу Омерову, Ризе Омерову и Айдеру Джаппарову объявят приговор, сообщала общественная инициатива "Крымская солидарность".

Чубаров отметил, что задержанные крымские татары ехали в Ростов-на-Дону, чтобы быть рядом с фигурантами дела "Хизб ут-Тахрир", когда тем объявят приговор.

"Каратели делают все, чтоб они (крымские татары. – "ГОРДОН") не успели в Ростов, чтобы поддержать своих соотечественников", – добавил он.

https://www.facebook.com/dogrujol/videos/3529215643840231/

"Крымская солидарность" сообщала, что в ночь на 12 января в общей сложности оккупанты удерживали на Керченском мосте 25 автомобилей с более чем 120 пассажирами. Крымские татары простояли там девять часов. Документы им начали возвращать рано утром 12 января, однако ехать в Ростов-на-Дону все равно не разрешили – только обратно в оккупированный Крым. 

Белогорское дело "Хизб ут-Тахрир" появилось после того, как 10 июня 2019 года в Белогорском районе Крыма арестовали трех крымчан – Энвера Омерова, его сына Ризе Омерова и Айдера Джаппарова, сообщает "Крымская солидарность".

Их всех обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир" – международной исламской политической организации, призывающей к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающей террористические методы борьбы. Россия признала ее террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена, в рамках украинского законодательства она является легальной. В странах Западной Европы и Северной Америки эта организация также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

При этом, согласно материалам дела, обвиняемые не имели оружия, взрывчатки, боеприпасов, не планировали совершать террористический акт и не призывали других к осуществлению террористических действий. По словам Чубарова, прокуроры по делу требуют для фигурантов дела от 13 до 19 лет тюрьмы.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар. Российские силовики регулярно проводят обыски в домах крымских татар. 

Теги: Россия, Крым, крымские татары, Крымский мост, Хизб ут-Тахрир, заседание
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