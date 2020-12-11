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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Суд" в оккупированном Крыму продлил арест девятерым фигурантам дела "Хизб ут-Тахрир"

"Верховный суд", подконтрольный крымским оккупантам, продлил арест Алиму Каримову, Рустему Шейхалиеву, Эрфану Османову, Осману Арифмеметову, Меджиту Абдурахманову, Иззету Абдуллаеву, Владлену Абдулкадырову и Руслану Сулейманову до 14 января.

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"Суд" продлил арест девятерым фигурантам
"Суд" продлил арест девятерым фигурантам
Фото: depositphotos.com

Подконтрольный оккупантам "верховный суд" Крыма 10 декабря продлил арест девятерым фигурантам дела "Хизб ут-Тахрир". Об этом в Facebook сообщила "Крымская солидарность".

Арест продлен Алиму Каримову, Рустему Шейхалиеву, Эрфану Османову, Осману Арифмеметову, Меджиту Абдурахманову, Иззету Абдуллаеву, Владлену Абдулкадырову и Руслану Сулейманову.

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/452665886130114/

Как сообщает "Крымская солидарность", срок ареста продлен до 14 января, заседание проходило в закрытом режиме. Адвокаты намерены подавать апелляции.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшиласьПод различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Теги: Россия, Крым, Украина, права человека, оккупация, Хизб ут-Тахрир, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Владлен Абдулкадыров, Меджит Абдурахманов, Рустем Шейхалиев, Иззет Абдуллаев
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