В обвинении фигурантам дела "Хизб ут-Тахрир" не указали наличие украинского гражданства – адвокат

Адвокат Эдем Семедляев отметил, что во всех процессуальных документах оккупанты указывали наличие украиского гражданства у фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир", а в обвинительном заключении – нет.

Семедляев: Во всех процессуальных документах, протоколах задержания и допросов везде указано, что подсудимые являются гражданами Украины Фото: radiosvoboda.org

Оккупанты не указали в обвинительном заключении по "делу Хизб ут-Тахрир" наличие у фигурантов Ремзи Бекирова, Раима Айвазова, Шабана Умерова и Фархода Базарова украинского гражданства. Об этом в комментарии "Крым.Реалии" 27 декабря сообщил адвокат Бекирова Эдем Семедляев.

"Вообще логику следствия не понять, потому что во всех процессуальных документах, протоколах задержания и допросов везде указано, что подсудимые являются гражданами Украины. Почему по итогу следователь не внес это в обвинительное заключение – непонятно. Это может быть связано с тем, что у следствия нет оригинала украинского паспорта или другими причинами", – сказал он.

При этом у другого фигуранта дела – Ризы Изетова – украинское гражданство все-таки вписано в дело, отметил адвокат.

Наличие гражданства Украины оккупанты часто используют при продлении меры пресечения в судах как аргумент, что обвиняемые якобы могут скрыться и уехать., нго при этом то, что на них распространяется действие четвертой Женевской конвенции, полностью игнорируется при вынесении судебных решений, отмечает "Крым.Реалии".

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

По состоянию на сентябрь в российских тюрьмах находилось 89 крымских татар, сообщала украинский омбудсмен Людмила Денисова.