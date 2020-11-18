Крымского политзаключенного Абдуллаева с высокой темпертурой поместили в штрафной изолятор

Крымский татарин Теймур Абдуллаев, находящийся в российской тюрьме в Башкортостане, не получает медицинскую помощь, рассказали его родные украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой.

По словам Денисовой, Абдуллаева (на фото) и раньше около пяти месяцев безосновательно удерживали в штрафном изоляторе Фото: Людмила Денісова / Facebook

Крымского татарина Теймура Абдуллаева, который незаконно содержится в тюрьме Республики Башкортостан, с высокой температурой, слабостью и удушающим кашлем безосновательно поместили в штрафной изолятор. Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

По словам родных, медицинская помощь Абдуллаеву не предоставляется. Кроме того, крымчанина и раньше около пяти месяцев безосновательно удерживали в штрафном изоляторе.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием немедленно отреагировать и обеспечить восстановление прав Теймура Абдуллаева. В частности, прекратить пытки и бесчеловечное обращение, обеспечить предоставление соответствующей медицинской помощи, привести условия содержания в соответствие с Минимальными правилами обращения с заключенными, а также выяснить правомерность помещения в ШИЗО", – написала Денисова.

Абдуллаев вместе с еще несколькими крымчанами был задержан в октябре 2016 года после обысков у него дома в аннексированном Крыму. Им предъявили обвинения по ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ за членство в организации "Хизб ут-Тахрир". В декабре 2018 года их этапировали в СИЗО российского Ростова-на-Дону.

18 июня 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал их виновными в организации или участии в деятельности террористической организации и приговорил к отбыванию наказания в колонии строгого режима. Военная коллегия приговорила Абдуллаева к 17 годам тюрьмы.

Адвокат Айзат Ишимгулов сообщал, что в российском Салавате Абдуллаев находится в колонии №2.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.