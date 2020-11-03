Российский суд приговорил трех фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир" к лишению свободы. Суммарно они получили 42 года колонии

Двух фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир" Рустема Эмирусеинова и Эскендера Абдуганиева осудили на 17 и 12 лет. Арсен Абхаиров получил 13 лет заключения.

Эмирусеинова, Абхаирова и Абдулганиева задержали в феврале 2019 года Фото: krymr.com

Южный окружной военный суд в российском городе Ростов-на-Дону 3 ноября приговорил к лишению свободы трех фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Faceboоk 3 ноября.

По ее информации, Арсена Абхаирова приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Первые два года он пробудет в тюрьме (в российские тюрьмы помещают преступников, осужденных на срок более пяти лет за особо тяжкие преступления. – "ГОРДОН").

Других фигурантов "дела" – Рустема Эмирусеинова и Эскендера Абдуганиева – осудили на 17 и 12 лет.

"Они также будут отбывать наказание в аналогичных условиях", – отметила украинский омбудсмен.

Решение российского суда, по словам Денисовой, является неправомерным и политически мотивированным.

"Права и свободы крымских татар грубо нарушались с момента незаконных обысков в их домах и [последующих после обысков] задержаний. Нарушено право на объективное расследование, на эффективное средство правовой защиты, справедливый суд и принцип презумпции невиновности", – заявила она.

Денисова попросила международное сообщество объединить усилия и надавить на Российскую Федерацию, чтобы прекратить политически мотивированные преследования граждан Украины во временно оккупированном Крыму.

Эмирусеинова, Абхаирова и Абдулганиева задержали еще в 2019 году. Тогда 14 февраля в домах крымских татар в поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма российские силовики проводили обыски, писали в Fаcebook активисты "Крымской солидарности".

Эмирусеинова обвинили по ч. 1 ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации), Абхаирова и Абдулганиева – по ч. 2 этой же статьи (участие в деятельности террористической организации), рассказали в пресс-службе суда.

"Эмирусеинов с ноября 2017 по февраль 2019 г ода организовывал на территории Красногвардейского района Республики Крым деятельность структурного подразделения террористической организации "Партия исламского освобождения" – "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", в состав которой в 2017 г оду вошли Абхаиров и Абдулганиев", – привели подробности дела в российском суде.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар. Российские силовики регулярно проводят обыски в домах крымских татар.