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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Российские силовики ночью пришли с обысками в дома крымских татар

По последним данным "Крымской солидарности", ФСБ проводит обыски в домах семи крымских татар.

Обыски начали в 4.00
Обыски начали в 4.00
Фото: Крымская солидарность / Facebook

В 4.00 в оккупированном Россией Крыму в домах крымских татар начали обыски ФСБ. Об этом в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Пока известно о пяти обысках – в Бахчисарае два, по одному – в городах Симферополе и Белогорске, еще один происходит в селе Заветное Советского района", – написал он. 

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/3622118437883284

К утру стало известно еще о двух обысках – в Симферополе и селе Орлином в Севастопольском районе, сообщает "Крымская солидарность" в Facebook. 

Обыски, по данным общественной организации, проходят: 

  • у Махамадаминова Абдулбория Махамадина оглы (село Заветное),
  • у Азамата Эюпова (Белогорск),
  • у Тимура Ялкабова (Симферополь)
  • у Олега Федорова (Бахчисарай), 
  • у Эрнеста Ибрагимова (улица Альминская, Бахчисарай), 
  • у Ленура Сейдаметова (Симферополь),
  • у Яшара Шихаметова (Орлиное). 

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась

Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций.

Европейский суд по правам человека 14 января большинством голосов принял к рассмотрению жалобы Украины против России по ряду нарушений прав человека в Крыму.

По информации Крымской правозащитной группы на конец 2020 года, 109 крымчан находились в тюрьмах по политически или религиозно мотивированным приговорам. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Крым, Украина, Рефат Чубаров, ФСБ, крымские татары, обыски, силовики
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