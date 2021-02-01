Подземный переход в Киеве разрисовали под СИЗО

Инсталляция посвящена крымским татарам – политзаключенным, которых незаконно удерживают в тюрьмах российские власти.

Подземный переход возле Украинского дома в центре Киева разрисовал в стиле коридора следственного изолятора грузинский художник Давид Кухалашвили, сообщает инициатива "КрымSOS" в Facebook.

Арт-проект "Подземный тупик" посвящен 98 крымским татарам – политзаключенным, которых незаконно удерживают в тюрьмах в аннексированном Крыму и России. Его реализацией совместно занимаются проект “КрымSOS” и тбилисская платформа "ARTIФ".

Цель проекта – рассказать истории каждого из тех, кого оккупационные власти РФ разлучили с родными за религиозные и политические взгляды.

"Киевляне и гости столицы через две минуты выйдут из перехода и вернутся к привычной жизни. А почти сотня людей в Крыму вынуждена существовать за решеткой и отбывать надуманное наказание", – рассказала Мила Шевченко, автор проекта и координатор организации "КрымSOS" изданию "Газета.ua".

Официальное открытие арт-объекта запланировано на 8 февраля.

К концу 2020 года, по данным Крымской правозащитной группы, в тюрьмах по политическим или религиозно мотивированным приговорам находилось 109 крымчан,

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась.

Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций.

По информации заместителя постоянного представителя президента в Крыму Тамилы Ташевой, после аннексии полуостров покинули более 25 тыс. крымских татар (по данным переписи населения, которую в Украине проводили в 2001 году, в Крыму проживало 243,4 тыс. крымских татар).

Европейский суд по правам человека 14 января большинством голосов принял к рассмотрению жалобы Украины против России по ряду нарушений прав человека в Крыму.