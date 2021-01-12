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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В оккупированном Крыму задержали 120 украинских граждан, чтобы не пустить их на суд по "делу Хизб ут-Тахрир" – МВД Украины

Украинская полиция открыла уголовное производство по факту незаконного лишения свободы 120 граждан Украины, представителей крымскотатарского народа, на территории временно оккупированного полуострова.

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Крымские татары хотели выехать с полуострова, чтобы попасть на суд в Ростове-на Дону
Крымские татары хотели выехать с полуострова, чтобы попасть на суд в Ростове-на Дону
Фото: mvs.gov.ua

Вечером 11 января оккупационные "правоохранители" в Крыму задержали 120 граждан Украины, представителей крымскотатарского народа. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

В МВД установили, что крымских татар задержали  под видом проверок документов и автомобилей, чтобы не допустить их присутствия на судебном заседании по "делу Хизб ут-Тахрир", которое состоялось сегодня утром в Ростове-на Дону.

Главное управление полиции Крыма открыло уголовное производство по факту незаконного лишения свободы 120 граждан Украины на территории временно оккупированного полуострова. 

Процессуальное руководство по указанному делу осуществляет прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополь.

12 января Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил троих крымских татар, обвиняемых по белогорскому делу "Хизб ут-Тахрир". 59-летнего Энвера Омерова суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима, из них два первых года – в условиях тюрьмы с последующим надзором после освобождения. Его сына Ризу Омерова суд приговорил к 13 годам в колонии строгого режима, из которых первые два года ему предстоит провести в тюрьме, с дополнительным надзором после освобождения. Инженеру Айдеру Джаппарову суд назначил наказание в виде 17 лет колонии строгого режима, из которых первые два года также в тюрьме, и надзор после освобождения.

МИД Украины назвало обвинения незаконными и осудило приговор.

Белогорское дело "Хизб ут-Тахрир" появилось после того, как 10 июня 2019 года в Белогорском районе Крыма арестовали трех крымчан – Энвера и Ризу Омеровых и Джаппарова, сообщает "Крымская солидарность". Энверу Омерову предъявили обвинение в организации деятельности "Хизб ут-Тахрир", которую в России признали террористической. Ризе Омерову и Айдеру Джаппарову вменили "участие в террористической организации". Позже им всем добавили обвинение в приготовлении к насильственному захвату власти организованной группой.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала ее террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена, в рамках украинского законодательства она является легальной. В странах Западной Европы и Северной Америки эта организация также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар. Российские силовики регулярно проводят обыски в домах крымских татар. 

Теги: МВД, Крым, крымские татары, Хизб ут-Тахрир
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